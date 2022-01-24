Фото женщины с маленькой дочкой на руках из соцсетей.
Судакский городской суд отправил 44-летнюю крымчанку, которую обвиняют в том, что она выбросила из окна восьмилетнюю дочь, под стражу. Следствие выяснило, что причиной трагедии стала неприязнь матери к собственной дочке.
Напомним, трагедия произошла 22 января в одной из квартир, расположенных в крымском поселке Новый Свет.
- Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, на фоне которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери, и, в целях его реализации, мать выбросила дочь из кухонного окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Трагичный итог: девочка получила травмы, не совместимые с жизнью,- сообщили в пресс-службе суда.
В суде добавили, что в ходе допроса женщина признала свою вину. На нее завели уголовное дело по статье об убийстве. Горе-мать отправили в СИЗО на два месяца - на время расследования.
По данным источника КП-Крым, крымчанка проходит лечение у психиатра. По словам соседей, внешне женщина не проявляла признаков агрессии, была верующей и посещала храм.
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