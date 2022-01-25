В Крыму готовятся снять конституционные ограничения на переизбрание главы

Изменения в основной закон внесут после общественного обсуждения Фото: Степан ОСТИНОВ

В Крыму готовят изменения в Конституцию РК и закон о выборах в Государственный совет республики. Парламентарии намерены снять ограничения на переизбрание главы Крыма больше двух сроков и изменить пропорциональное представительство одномандатников и мажоритарщиков.

Нововведения 25 января обсудили на заседании президиума Госсовета. По словам спикера Владимира Константинова, работа над изменениями в Конституцию РК будет идти с привлечением общественных институтов и экспертов.

- Мы в начале этой работы по внесению изменения в действующую Конституцию, - подчеркнул Константинов. - Вопрос изменения в Конституцию масштабный, процесс непростой, и здесь надо спешить, не торопясь. Возможно, это не последние изменения.

На данный момент запланировано восемь поправок. Первым делом депутаты хотят исключить норму, по которой нельзя занимать должность главы Крыма больше двух сроков подряд. Параллельно в Конституцию добавят запрет на иностранное гражданство кандидатов на должность главы. Ряд поправок касаются единой системы публичной власти из органов государственной власти и местного самоуправления, формирования местного самоуправления, в том числе прямых выборов глав администраций муниципалитетов, участия органов местного самоуправления в обеспечении доступности медицинской помощи местному населению. Отдельно депутаты предлагают исключить согласование прокурора РК с главой и Государственным советом и наделить Совет министров Крыма правом законодательной инициативы.

Изменения в закон о выборах Госсовета Крыма касаются перехода на мажоритарно-пропорциональную систему формирования парламента. По действующим номам 50 мест в сессионном зале занимают депутаты, избранные по партийным спискам и 25 - по одномандатным округам. В новой редакции эту пропорцию предлагается поменять местами, чтобы мажоритарщиков было в два раза больше прошедших по партийным спискам.

- Практика показывает, что депутаты по мажоритарным округам поддерживают большую связь со своими избирателями и знают, где нужен светофор, а где школу отремонтировать, - отметил первый вице-спикер Ефим Фикс. - Это прямая ответственность кандидата перед избирателями.

Первое голосование по проектам изменений пройдет уже на февральском заседании парламента. Цель - привести в соответствие Конституции РФ и закону об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ региональное законодательство.

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