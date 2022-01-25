Жители крымского поселка, где от рук матери погибла 8-летняя девочка, собирают деньги на ее похороны

Фото женщины из соцсетей.

Восьмилетнюю девочку, которую мать выбросила из окна четвертого этажа в Новом Свете, похоронят на кладбище в Судаке. Как стало известно КП-Крым, похороны состоятся 26 января.

Чтобы не остаться безучастными, жители поселка организовали сбор средств для организации похорон. Основные заботы лягут на плечи отца ребенка. Сейчас он приходит в себя после трагедии.

- Уже собрали кое-какую сумму, часть денег выделил местный священник. Он же, вероятно, будет отпевать девочку, - рассказала КП-Крым местная жительница.

Трагедия в Новом Свете произошла в минувшую субботу, 22 января. 44-летняя женщина выбросила из окна кухни на четвертом этаже свою восьмилетнюю дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Накануне Судакский городской суд отправил мать ребенка в СИЗО на два месяца. Она признала свою вину. Как выяснило следствие, женщина выбросила дочь из окна из—за неприязни к ней. На нее завели уголовное дело об убийстве.

По рассказам людей, близких к семье, накануне трагедии женщина поругалась с мужем. Соседи слышали, как она кричала, что выбросит дочь из окна, если он уйдет. Однако мужчины в момент трагедии в квартире не было.

По данным источников КП-Крым, мать ребенка проходит лечение у психиатра и имеет инвалидность. У женщины есть двое взрослых сыновей от первого брака, но они с детства живут в Москве с отцом. Она верующая и часто посещает храм.

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