Фото со страницы женщины в соцсети.

Причиной гибели 8-летней девочки в Крыму могло стать то, что ее мать вовремя не получила препараты для лечения психического расстройства. Напомним, трагедия в поселке Новый Свет под Судаком произошла 22 января. По данным следствия, 44-летняя Наталья (имена изменены. - Прим. Ред.) выбросила из окна четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь.

ПОРУГАЛАСЬ С МУЖЕМ

В тот злополучный день, как рассказывают очевидцы, женщина сильно поругалась с мужем. Наталья пригрозила: если он уйдет, она выбросит ребенка из окна. Но крики жены мужчина услышал уже в подъезде, но возвращаться не стал, решил, что супруга блефует. К сожалению, Наталья не думала шутить.

Прохожие на улице, ставшие свидетелями шокирующего ЧП, пытались поймать девочку, падавшую из окна. Не удалось... По рассказам свидетелей, до приезда «скорой», которая из-за снежных заносов ехала дольше обычного, девочка еще дышала.

После страшного поступка Наталья с отсутствующим взглядом сидела на табурете, дожидаясь приезда полиции.

НЕ ПОЛУЧАЛА ТЕРАПИЮ ИЗ-ЗА СМЕРТИ ВРАЧА

По данным КП-Крым, Наталья страдает от психического расстройства. Ситуацию усугубилась тем, что лечащий врач-психиатр женщины недавно скончался. Добиться, чтобы ее поместили в клинику для терапии, родственники не смогли. Поэтому Наталья стала принимать те лекарства, которые удалось достать самостоятельно.

Однако, по рассказам знакомых семьи, неполноценное лечение не давало нужного эффекта. Женщина становилась раздражительной, участились скандалы с мужем. Чтобы успокоиться, она стала принимать алкоголь. Но он только усугубил ситуацию.

- Доходило до крупных скандалов. Подружкам девочки даже запретили ходить к ним в гости. На почве этих скандалов она стала выпивать. И часто жаловалась подругам на судьбу. Но поскольку курс лечения был неполный, да и таблетки несовместимы с алкоголем, все это снижало эффект терапии. Она стала очень раздражительной. Да и здоровый человек от постоянных скандалов станет нервным, - рассказала знакомая с семьей жительница поселка.

Интересно, что многие жители Нового Света не верят, что мать убила ребенка осознанно, из ненависти.

- Девочка была любима в семье и даже немного избалована. За несколько дней до трагедии их видели улыбающимися, а мать обнимала и целовала Машу, - рассказывают КП-Крым местные жители.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как пояснил КП-Крым доцент кафедры психиатрии Медицинской Академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Убейконь, алкоголь действительно меняет эффект от принимаемых при шизофрении препаратов и не дает должного терапевтического эффекта.

- Алкоголь при психических расстройствах вообще усугубляет течение этих расстройств. Хотя пациенты достаточно часто используют алкоголь, как и другие вещества, в частности, каннабиноиды, именно при шизофрении, для некоего смягчения своего состояния. Они ведь тоже чувствуют свою измененность. Это мучительное состояние. И такие люди пытаются свою тревожность чем-то купировать. В больницу идти им не хочется, как и пить лекарства, о которых много мифов. Поэтому часто прибегают к алкоголю. Но это яд, нейротоксин, - отмечает психиатр.

Сейчас Наталья находится в СИЗО. Согласно решению Судакского городского суда, там она пробудет два месяца. По данным следствия, женщина признала свою вину, а причиной ее конфликта с дочкой стали «личные неприязненные отношения». Против матери девочки завели уголовное дело по статье об убийстве малолетней.

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