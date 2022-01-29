В Крыму и Севастополе 29 января 2022 зафиксировали 820 случаев заражения коронавирусом

Кривая заболеваемости опять пошла вверх Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 29 января в Крыму зарегистрировали 469 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. Всего, по данным ведомства, на территории полуострова выявлено 132 тысячи 36 инфицированных Covid-19 с начала пандемии.

За сутки в стационары госпитализирован 91 больной, 8 пациентов скончались. С выздоровлением выписаны 448 человек.

Всего 122 тысячи 976 человек справились с болезнью, 4 тысячи 702 умерли.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрирован 351 новый случай заболевания Covid-19. Госпитализированы 43 человека, умерли 4 пациента. Выписаны с выздоровлением 27.

С начала периода наблюдений в регионе заболели новой коронавирусной инфекцией 56 тысяч 734 человека. Выздоровели 51 тысяча 626 человек, умерли 1 957.

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