Украинские судьи «забыли» про землю в Крыму: что ждет иностранных собственников

По закону земельный участок под домом иностранный собственник должен арендовать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу два судьи Конституционного суда Украины в декларациях о доходах за прошлый год «забыли» указать земельные участки в Крыму. Нарушения выявило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины. После проведенной агентством проверки, судьям пришлось подать «уточненку»: судья Виктор Кривенко задекларировал землю в Алуште, площадью 2500 кв. метров, а экс-глава КСУ Александр Тупицкий – 126 кв. метров земли в Кореизе под Ялтой.

И если участок в Алуште, судя по декларации, судьей Кривенко был куплен еще в 2007 году, то его коллега Александр Тупицкий приобрел землю в Крыму в 2018-м и оформил ее уже по российскому законодательству. Там же, под Ялтой, у Тупицкого дом площадью 221 кв. метр и земельный участок в 690 «квадратов».

ИНОСТРАНЦЫ НЕ МОГУТ ВЛАДЕТЬ ЗЕМЛЕЙ В КРЫМУ

При этом указом президента Владимира Путина с марта 2021 года иностранным гражданам запрещено владеть земельными участками в Крыму. Это касается 19 муниципальных образований республики, в том числе Ялты и Алушты, отнесенных к приграничным территориям. Владеть землей на праве собственности нерезидентам РФ запрещено еще с 2011 года. По закону участки иностранцев должны быть выставлены на торги или перейти в собственность муниципалитетов.

Чтобы этого не произошло, землю собственникам нужно продать или переоформить на гражданина РФ. А если на участке есть дом, то оформить договор аренды на землю под ним.

Как отметили в Госкомитете по госрегистрации и кадастру РК, если в 2020-м количество иностранных собственников крымской земли составляло порядка 11,5 тысяч, то на начало 2022 – около 6,5 тысяч. То есть почти половина из них уже переоформила право собственности. При этом среди иностранцев, владеющих землей в Крыму, больше всего украинцев. И если собственники не поторопятся, уже в скором времени участки начнут принудительно изымать. Процедуру изъятия должна утвердить прокуратура республики.

Как сообщила КП-Крым начальник отдела оформления документации на недвижимое имущество Алуштинской администрации Виктория Ковярова, только на территории Алушты собственниками земельных участков являются 348 иностранцев. 50 из них получили российское гражданство, но не внесли сведения в Росреестр, и только 5 оформили сделку купли-продажи.

- Пока только пять земельных участков были проданы гражданам Российской Федерации в тот период, когда мы стали публиковать информацию о том, что будем работать в этом направлении. Люди продали свои земельные участки как раз в ноябре – декабре, в течение двух месяцев. Это немного,- отметила Виктория Ковярова.

Иностранных собственников хоть и просят поторопиться, но все еще дают время, чтобы сделки прошли без нарушений.

А СУДЬИ КАК?

Между тем украинские судьи, судя по декларациям, избавляться от земли в Крыму не спешат. По мнению политолога Владимира Джаралла, некоторые из них, вероятно, рассчитывают в дальнейшем получить определенные компенсации внутри Украины.

- Мы видим перед собой два варианта. Первый из них, это указать землю в декларации в связи с тем, что о ней и так известно. А затем переоформить ее на третьих лиц, и она исчезает из вида. Тем более, что у многих из них земля была задекларирована раньше, поэтому если ее просто убрать и не упоминать о ней, они сталкиваются с проблемами. Второй вариант - указать землю в декларации, а потом, если она будет изъята, требовать определенной компенсации внутри Украины. Такая схема вполне возможна, хотя еще и не была отработана, - отметил Владимир Джаралла.

По мнению эксперта, многие украинские чиновники и должностные лица попросту не успели переоформить право собственности на землю в Крыму. Определенную роль в этом сыграли и действующие уже не первый год ограничения из-за коронавируса – пересекать границу могут только родственники первой линии. В данном случае сделки, скорее всего, осуществляются по доверенности.

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