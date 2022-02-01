Водная блокада: за перекрытие Северо-Крымского канала «ответят» три украинских ведомства

Северо-Крымский канал после перекрытия Украиной Фото: Анна КИРИЕНКО

Семь крымских министерств заканчивают подготовку иска к Украине по водной блокаде полуострова. Как сообщил КП-Крым председатель комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов, подача иска в республиканский Арбитражный суд запланирована на конец февраля-начало марта. Подготовить документы к концу 2021 года, как планировалось ранее, не успели из-за большого объема работ.

- Это будет коллективный иск в отношении Украины в лице трех юридических лиц: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и Управление Северо-Крымского канала. Они будут являться ответчиками, - сообщил Трофимов.

Коллективный иск против Украины, по словам Сергея Трофимова, будут подавать семь министерств и ведомств республики: Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Министерство жилищно- коммунального хозяйства, Министерство промышленной политики, Министерства курортов и туризма, Министерство строительства и архитектуры, а также Государственный комитет водного хозяйства и мелиорации.

Ущерб, заявленный в иске министерствами, как отметил Глава госкомитета по законодательству Госсовета РК, будет меньше ранее озвученной суммы в размере 1,4 триллиона рублей. Но какая сумма будет в иске пока не уточняется.

- В данном случае сумма 1,475 триллиона будет разделяться, потому что мы этот ущерб посчитали для всей экономики Крыма. Тогда в сумму ущерба вошли предприятия, которые понесли значительный ущерб. В данном же случае ущерб, который будет предъявлен от государственных министерств и комитетов, будет меньше, поскольку сумма бюджетных затрат в 1,475 триллиона - это одна из составляющих, - отметил Трофимов.

По его словам, пострадавшие от перекрытия Северо-Крымского канала крупные крымские предприятия в дальнейшем смогут самостоятельно подать иски в суд о компенсации убытков.

Напомним, в Крыму планируют привлечь Украину к ответственности за все пять блокад полуострова в 2014-2015 годах: водную, энергетическую, банковскую, продовольственную и транспортную.

После подачи иска по водной блокаде, следующим должно стать инициирование разбирательства по энергетической блокаде.

Планируется, что иски в Арбитражный суд станут началом рассмотрения дела на более высоком уровне и будут приобщены к процессу, инициированному Следственным комитетом России. В августе прошлого года Следком РФ возбудил уголовное дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала по статье «Экоцид». Эта статья в Уголовном кодексе РФ существует с середины 90-х годов, однако уголовное дело по ней возбуждено впервые.

Украина перекрыла поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году, после референдума о присоединении полуострова к России.

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