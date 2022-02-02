Клиенты крупнейшего крымского банка теперь могут получить кредит наличными в мобильном приложении

Фото: Архив "КП"

Банковские сервисы не стоят на месте. Большинство финансовых услуг доступны дистанционно. Теперь же у клиентов крупнейшего крымского банка РНКБ появилась возможность получить кредит наличными и на любые цели, не выходя из дома.

Новая опция доступна в обновленной версии мобильного приложения РНКБ - 1.64.0. Воспользоваться ею могут клиенты, которые получают зарплату или пенсию на карту РНКБ, подали онлайн-заявку на кредит или приняли предложение от банка и получили одобрение на кредит наличными. Таким клиентам приходит уведомление от банка, что они могут воспользоваться новым сервисом.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫДАЧУ КРЕДИТА

Если вы обновили мобильное приложение и получили уведомление от банка, нужно перейти в раздел «Витрина», где будет надпись «Вам одобрен кредит». После этого нужно заполнить несколько полей, и деньги по кредиту будут зачислены на карту РНКБ в течение нескольких минут.

Максимальный размер кредита, который можно получить через мобильное приложение - до миллиона рублей включительно. Денежные средства перечисляются на карту, которую указал заемщик. Клиент сам определяет, какую сумму ему нужно перечислить в пределах одобренной. Также указывается срок кредита.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Популярность дистанционных способов обслуживания постоянно растет, и мы вкладываем много ресурса в их развитие, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Если в прошлом году наши клиенты могли получить кредит без визита в офис после переговоров с сотрудником банка в чате мобильного приложения, то в этом году у них появилась возможность делать это самостоятельно.

СПРАВКА «КП»

Ежедневно РНКБ выдает в среднем 70 миллионов рублей кредитов наличными. В январе 2022 года более четверти таких кредитов были оформлены дистанционно по онлайн-заявкам.

На 1 февраля 2022 года портфель кредитов наличными в РНКБ составляет 25 миллиардов рублей. Прирост портфеля за прошлый год - 3 миллиарда рублей.