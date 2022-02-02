В Крыму подполковник МВД избил следователя прямо на рабочем месте

Продолжается расследование уголовного дела Фото: Влад КОМЯКОВ

Подполковника юстиции, заместителя начальника следственного отдела МО МВД «Сакский», обвинили в том, что он избил следователя прямо на рабочем месте. На высокопоставленного силовика в связи с произошедшем завели уголовное дело.

Как рассказал КП-Крым источник в правоохранительных органах, все произошло в конце апреля 2021 года. На тот момент обвиняемый являлся заместителем начальника следственного отделения МВД по Судаку. По пока невыясненной причине у высокопоставленного силовика произошел конфликт со следователем МВД в звании лейтенанта. Стычка вылилась в рукоприкладство, которое произошло прямо в рабочем кабинете. Подполковник оказался сильнее своего подчиненного.

- Спустя некоторое время пострадавший обратился в приемное отделение Судакской горбольницы. Интересно, что первоначально он жаловался он не на побои, а на ОРВИ. Тогда же медики зафиксировали у лейтенанта кровоподтек на правом плече и ссадины на верхнем веке, - рассказал источник КП.

В итоге на подполковника юстиции завели уголовное дело по статье о превышения должностных полномочий (п «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении него продолжается служебная проверка.

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