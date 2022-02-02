До 400 тысяч в месяц: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Крыма

Многие компании предлагают удаленную работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Крыму жить хорошо? Конечно же тем, у кого высокая зарплата. По данным Крымстата, среднемесячная зарплата в республике в прошлом году была на уровне 36 тысяч рублей. Но есть и счастливчики, которые получают на полуострове от 150 тысяч рублей в месяц и выше. В основном это, конечно, программисты и менеджеры. «Комсомолка» подготовила топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Крыму, выложенных на популярных сайтах объявлений о работе.

Senior Java разработчик, IOS разработчик - до 400 тысяч рублей

Работать можно удаленно. Претендовать на вакансии могут те, для кого HTTP, REST, JSON, HTML - не просто набор букв. Нужно будет разрабатывать платформу для спортивных игр и ставок. Также в обязанности Java-разработчика входит создание многоуровневых приложений с высокой нагрузкой, отлаживание производительности сложных систем. От идеального кандидата на вакансию IOS разработчик ждут уверенного знания Swift, паттерна MVP и MVVM, а также опыт работы с системами контроля версий Git (gitlow), умение верстать через Interface Builder.

Менеджер по продажам фотоуслуг в школах - до 350 тысяч рублей

Компания ищет менеджера, который будет заключать договоры о фотосъемке детей в школах и детсадах. Идеальный кандидат - бывший директор школы, заведующая детсада или просто бывший сотрудник учреждений, который знает эту «кухню» изнутри. Плюсом будет и юридическая грамотность. Менеджеру нужно будет работать в «полях» и на телефоне, привлекая новых партнеров. Из хороших бонусов - оплачиваемый отпуск с мая по июль. Именно в это время в школах проходят экзамены и каникулы.

Специалист группы обеспечения безопасности активов в Ираке - от 327 тысяч рублей

Сотруднику, успешно прошедшему собеседование, придется каждый день рисковать жизнью. Предполагается работа вахтовым методом. Нужно будет обеспечивать безопасность персонала российских нефтегазовых компаний в Ираке, координировать работу мобильной группы охраны и при необходимости оказывать первую помощь. Из обязательных требований - наличие загранпаспорта, опыт военной службы и опыт работы в регионах со сложной обстановкой, а еще владение английским языком не ниже уровня intermediate.

Backend-программист - до 250 тысяч рублей

Разработчик должен уметь писать коды и работать над техническими решениями задач, владеть JavaScript, иметь опыт работы с базами данных, также нужен навык писать и оптимизировать запросы. Также соискателю предстоит работать с распределенными хранилищами и системами. Работодатель предлагает оформление полиса ДМС, гибкий график работы, а еще прохождение курсов по английскому языку три раза в неделю в рабочее время.

Прораб - до 180 тысяч рублей

Компания, которая занималась строительством федеральной трассы «Таврида», ищет прораба, который будет проверять соответствие строительно-монтажных работ со строительными нормами и правилами, техусловиями и нормативными документами. Также нужно планировать график выполнения работ и контролировать их соблюдение, участвовать в разработке техзаданий. У претендента на вакансию должно быть высшее дорожно-строительное образование, пройденные курсы повышения квалификации в области строительства, также соискатель должен знать основные нормы проверки и заполнения технической документации, а также основные требования, которые предъявляют заказчики к качеств работ.