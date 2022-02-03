В Керчи сварщик погиб из-за взрыва топливного бака на грузовике

Бак разорвало во время взрыва. Фото: источник КП-Крым

Жуткое ЧП произошло утром 3 февраля в Керчи. По данным источника КП-Крым в экстренных службах, мужчина работал со сварочным аппаратом в гаражном кооперативе на Телецентре. Он пытался отремонтировать бак из-под топлива грузовой машины.

- Во время работы произошел взрыв паров топлива. Мужчина погиб на месте, - сообщил источник.

На фото, которое оказалось в распоряжении КП-Крым, видно, что металлический бак разорвало из-за взрыва. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Случаи, когда рабочие не соблюдают технику безопасности нередки. Так, в Липецке во дворе частного дома взорвался топливный бак. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Аналогичный случай произошел в Перми. Тогда сварщик погиб при взрыве топливного бака локомотива. Было возбуждено уголовное дело.

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