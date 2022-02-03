Зеленский внес еще три десятка крымчан в санкционный список: рассказываем, кто в него вошел

Министр спорта РК Ольга Торубарова. Фото: Ольга Торубарова/VK

Еще три десятка крымских чиновников, силовиков, министров и судей попали в санкционный список Украины, принятый Советом национальной безопасности и обороны страны, и утвержденный указом президента Владимира Зеленского. На этот раз в нем оказались глава Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев и его зам Юрий Редькин, начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко, военный прокурор Черноморского флота России Алексей Найда, начальник управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму Игорь Рудаков.

Попали в список и экс-министр ЖКХ Дмитрий Черняев, бывший глава Минстроя республики, обвиняемый в мошенничестве Михаил Храмов, экс-глава Минтранса Сергей Карпов, а также действующий министр спорта Крыма Ольга Торубарова и целый ряд крымских судей. Причем большинство из них – уроженцы материковой части страны, назначенные на работу в Крыму.

Введенные против них санкции предусматривают блокирование активов в Украине, ограничение права распоряжаться принадлежащим им имуществом, а также запрет на вывод капиталов за пределы Украины сроком на 5 лет.

«РУТИННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

Эксперты уверены, что ничего серьезного крымским чиновникам грозить не может. Разве что к планированию отпуска придется подойти более тщательно, считает политолог Николай Филиппов. Появление в списке министра спорта он считает «забавным», а принцип составления такого документа не совсем понятным.

- Логику составления таких списков понять очень сложно. По принципу: сначала давайте этих накажем, а потом следующих. Это превратилось в какую-то рутинную бухгалтерию, в таком уничижительном смысле этого слова. Но действия это не окажет практически никакого. Потому что, если люди давно работают на госслужбе, то проверки, через которые они проходят, и их образ жизни не располагают к связям с Западом. Поездки в отпуск придется планировать тщательно, это максимум. Это скорее символический медийный жест, чтобы продемонстрировать свое отношение к Крыму и крымскому руководству, - считает Филиппов.

Не понятна логика введения Украиной санкций против главы крымского Минспорта и Владимиру Джаралла. Эксперт не исключает, что страны Евросоюза могут быть закрыты для Ольги Торубаровой, но только в том случае, если ею по запросу украинской прокуратуры заинтересуются западные структуры, что, по мнению политолога, маловероятно.

-При все возможностях, и украинских, и их покровителей, это все равно не настолько важный объект, чтобы уделять ему повышенное внимание… Это скорее свидетельствует об ограниченности мышления украинских чиновников. Ольга Торубарова, если посмотреть на ее биографию, всю жизнь была связана с Россией. Россиянка плоть от плоти. Поэтому с Украиной ее не связывает вообще ничего. Блокировать то, чего нет, ограничивать в чем-то и так далее, выглядит обычной бюрократической игрой. Они искали, кого еще нет в списке, увидели что там нет министра спорта, и внесли ее туда. При этом все это от начала и до конца абсолютно бессмысленно и лишено какого- либо содержания, - сказал КП-Крым Джаралла.

«К НИМ В ГОСТИ НЕ СОБИРАЮСЬ»

Сама Ольга Торубарова заявила, что не переживает из-за того, что попала под санкции на Украине. Как отметила она в комментарии КП-Крым, на ее жизни это решение украинских властей «никак не отразилось».

- Как-то не тронуло меня это событие. На моей жизни это точно никак не отразилось. Так получилось, что я рождена в Подмосковье, училась и рожала детей именно там, и работала там. Сегодня я живу в Крыму, страна наша единая и великая, и возврата ни к каким ситуациям уже быть не может. Ну и пусть они вносят. Я к ним не собираюсь в гости. Если им так спокойнее, меня это не трогает абсолютно,- сказала министр спорта.

Ольга Торубарова возглавила Министерство спорта Крыма в марте 2019 года. До этого она работала заместителем министра труда и соцзащиты Алтайского края. Перед этим занимала должность уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области, там же руководила министерством спорта, туризма и молодёжной политики.

В прошлом году Ольга Торубарова попала в список самых популярных женщин полуострова. А пару недель назад отметилась в Керчи, где вместе с президентом федерации кикбоксинга Крыма Владимиром Олейником и руководителем федерации бокса Крыма Александром Мощевитиным закрасила нецензурную надпись на стройплощадке.

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