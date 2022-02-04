«Его знал весь город»: СК выяснит причины гибели сварщика в гараже в Керчи

Мужчина много лет занимался сваркой в собственном гараже. Фото: Источник КП-Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет проверит обстоятельства гибели мужчины в одном из гаражей в Керчи. По данным правоохранителей, мужчина погиб при проведении сварочных работ на топливном баке грузового автомобиля.

- Житель города Керчи в результате хлопка газа получил травмы, от которых скончался на месте происшествия,- сообщили в Следкоме по РК.

Как стало известно КП-Крым, погибшего мужчину в Керчи знали многие. Он много лет занимался аргонной сваркой и брался за работу, от которой другие отказывались. Работал не только с автомобилями, но мог отремонтировать даже алюминиевую раму на обычной детской коляске. Все работы проводил у себя в гараже на Телецентре.

- Человек опытный был, не первый год работает, его вся Керчь знает и весь цветняк только к нему возили...Таких мастеров ещё поискать нужно...,- пишут о нем в соцсетях.

Пользователи полагают, что Юрий (так звали сварщика), несмотря на опыт, пренебрег техникой безопасности, или мог недостаточно выварить бак перед сваркой и в нем остались пары топлива.

От взрыва мужчина погиб на месте. Фото: Источник КП-Крым

- Спешка клиента помешала ему. Некоторые даже бумагой горящей проверяют. Нужно следствие!

При этом знакомые мужчины уверяют, что Юрий, наоборот, всегда был предельно осторожен.

- Да, это был человек с большим стажем. Его весь город знал как отличного сварщика. Он всегда серьёзно подходил к технике безопасности, как по мне, даже слишком. И подобные операции проводил неоднократно. Если были подозрения, то отказывался. Я думаю, бак был плохо подготовлен, не качественно вымыли и привезли на сварку. Я уверен что перед сваркой через калитку поджигал горловину, пары не горели. Температура была около 5 градусов. А когда начал варить металл нагрелся и появились пары топлива, - рассказал КП-Крым Максим, который знал погибшего сварщика.

Напомним, ЧП произошло накануне утром. От взрыва топливный бак грузового автомобиля разорвало. Мужчина погиб на месте.

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