В Крыму и Севастополе 5 февраля 2022 зафиксировали 1303 случаев заражения коронавирусом

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

В Крыму и Севастополе за истекшие сутки специалисты выявили 1303 новых зараженных коронавирусной инфекцией: 884 в республике, 488 в городе федерального значения. Рост заболевания налицо, несмотря на масштабную вакцинацию.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

Министерство здравоохранения Республики Крым обнародовала статистику за минувшие сутки, которую нельзя назвать оптимистичной.

В лабораториях сделано 815 положительных тестов на ковид. Количество заболевших за все время пандемии - 136 570 человек.

Медикам пришлось госпитализировать 128 мужчин и женщин, всего стационарное лечение прошли 52 285 человек.

За сутки от диагноза «COVID-19» избавились 552 заболевших, общее количество выздоровевших за весь период пандемии - 126 411 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое Севастополе за минувшие сутки зафиксировано 488 новых случаев заболевания COVID-19, в ковидные стационары госпитализировали 69 человек.

На данный момент в больницах находятся 644 пациента, из них 538 – с подтвержденным COVID-19, - отмечается в официальном сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Выздоровели и выписаны домой 64 мужчин и женщин.

К сожалению, есть и летальные случаи: умерли 3 человека в возрасте от 42 до 80 лет. Всего ковид забрал 1 982 человеческих жизней.

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