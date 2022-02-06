Ежедневно в Крыму стремительно растет число заражений коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму за 5 февраля зафиксировали 949 человек с коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения РК. Это максимальное суточное количество зараженных с начала пандемии. Прошлый антирекорд фиксировали 19 ноября. Тогда выявили 886 человек с Covid-19.

По данным Минздрава РК, с начала пандемии в республике выявили 137 519 больных коронавирусом. За минувшие сутки госпитализировали 164 пациента (за все время на стационарном лечении находилось 52 449 человек). Выздоровели за сутки 605 человек, за весь период – 127 016.

Данные Министерства здравоохранения Крыма

Также за 5 февраля зафиксировали 7 летальных исходов, с начала пандемии скончались от коронавируса 4764 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зарегистрировали 506 человек с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города. На данный момент в больницах находятся 677 пациентов, из них 540 – с подтвержденным COVID-19.

Умели 4 человека в возрасте от 62 до 87 лет.

В настоящий момент с начала пандемии выздоровели 52 181 человека, 1 986 скончались.