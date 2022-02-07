КрашКП: стали известны имена самых популярных студентов Крыма

Конкурс самых популярных студентов Крыма завершен
Специально ко Дню студента «Комсомолка» проводила конкурс, в котором объединила самых крутых и популярных студентов, ставших «крашами» для молодежной аудитории Крыма. Активисты, спортсмены и волонтеры оставляли свои заявки на сайте и агитировали молодежь отдать за них голоса.
У всех участников была неделя на регистрацию и неделя на голосование. За это время к нам поступило около ста заявок, из которых одобрены были только 23. В заявке необходимо было прикрепить фото, добавить комментарий с информацией о себе: ФИО, номинация, место учебы, курс, специальность.
Зарегистрированные участники на деле доказали свою популярность - за все время голосования на сайте было получено 3 466 голосов. В каждой из номинаций победители показывали существенный отрыв от своих оппонентов, а некоторые шли вровень друг с другом, день за днем увеличивая количество проголосовавших.
Абсолютную победу одержали три участника конкурса, а призерами, занявшими второе место, стали еще трое конкурсантов.
Самый популярный студент-активист
Победители и участники этой номинации обычно известны всему ВУЗу, их знают абсолютно все. Они без долгих раздумий принимают участие во всех конкурсах и олимпиадах, отлично учатся и заставляют всех восхищаться их навыками тайм-менеджмента.
Самым популярным студентом-активистом молодежная аудитория Крыма считает Ангелину Жарикову - студентку второго курса Крымского университета культуры, искусств и туризма. По словам Ангелины, она учится «на отлично» и является многократным призером различных конкурсов.
Ангелина Жарикова - победитель в номинации «Самый популярный студент-активист»
Второе место в номинации заняла Ангелина Гетман. Девушка также является студенткой Крымского университета культуры, искусств и туризма, очень любит музыку и творчество.
Ангелина Гетман - призер в номинации «Самый популярный студент-активист»
Самый популярный студент-спортсмен
Ты можешь не видеть их на парах, но не потому, что они прогуливают. Наверняка в этот момент студент-спортсмен защищает на соревнованиях честь ВУЗа, города или даже региона.
Мастер спорта и начинающий тренер, студент КФУ им. В. И. Вернадского - Игорь Денисенко набрал наибольшее количество голосов в номинации и стал самым популярным студентом-спортсменом Крыма, по версии читателей «КП».
Игорь Денисенко - победитель в номинации «Самый популярный студент-спортсмен»
Второе место в голосовании досталось Дмитрию Рощину. Дмитрий 8 лет катается на «ВМХ», учится на четвертом курсе в Севастопольском государственном университете и участвует в различных спортивных соревнованиях.
Дмитрий Рощин - призер в номинации «Самый популярный студент-спортсмен»
Самый популярный студент-волонтер
Если эти студенты опоздали на пары - скорее всего, они спасали кошечку от холода или планету от загрязнения. Благодаря им наш мир ежедневно становится чуточку лучше.
Самым популярным студентом-волонтером стала Анастасия Барышева. Анастасия студентка 1 курса магистратуры Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского. Активный участник Центра волонтерства КФУ и Российских студотрядов.
Анастасия Барышева - победитель в номинации «Самый популярный студент-волонтер»
Чуть меньше голосов в номинации получила еще одна студентка КФУ им. В.И. Вернадского Алина Чалбаш. По ее словам, она начала кайфовать от жизни, когда начала в качестве волонтера участвовать в различных мероприятиях.
Алина Чалбаш - призер в номинации «Самый популярный студент-волонтер»
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