Крымчанин, насмерть сбивший девушку на «зебре», погиб за два дня до приговора

Смертельное ДТП произошло несколько месяцев назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи покончил с собой водитель, насмерть сбивший молодую женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло возле остановки «Промбаза» в октябре прошлого года. Автомобиль «Volkswagen», за рулем которого был молодой человек, сбил 25-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Как стало известно КП-Крым, до приговора суда мужчине оставалось два дня. По статье 264 ч.3 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) ему грозило тюремное заключение сроком до пяти лет.

- По словам родственников и соседей мужчины, в последнее время он злоупотреблял спиртными напитками и говорил о желании покончить жизнь самоубийством, - рассказал источник КП-Крым в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник, долгов у молодого человека не было, на учете у психиатра он не состоял.

ДТП в Керчи произошло на участке четырехполосной дороги, где местные жители несколько лет добивались установки светофора. Спустя несколько дней после аварии светофор в районе «Промбазы» установили. Однако долгое время он не был подключен к постоянному энергоснабжению. В феврале к кнопочным светофорам на «Промбазе» уложили пешеходные дорожки. До этого, чтобы нажать на кнопку светофора, местным жителям приходилось идти по грязи.

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