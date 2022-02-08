Крымского депутата затравили в соцсетях после призыва получать украинские загранпаспорта

Дарья Ермолова "разрекламировала" украинский загранпаспорт. Фото: Дарья Ермолова/VK

Неожиданную известность получила 26-летняя депутат Сакского горсовета Дарья Ермолова, которая в своем Instagram выложила «сторис» с рекламой миграционного юриста, занимающегося оформлением украинских биометрических загранпаспортов. Девушка описала, какие возможности открываются перед крымчанами с украинскими документами, и отметила, что не каждый может этим «похвастаться».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ В ЕВРОПУ

-Информация для тех, кто хочет путешествовать по Европе даже в период пандемии. Для этого нужно немного: всего лишь украинский биометрический загранпаспорт. Как вы знаете, в нашем мире нет ничего невозможного, главное знать, к кому обратится… Как вы понимаете, это безграничный выезд в Украину, туда-сюда, я думаю немногие крымчане на данный момент могут этим похвастаться,- отметила Ермолова.

Видео из Instagram депутата, опубликованное в Telegram-канале крымского общественника, буквально за час собрало больше сотни разгневанных комментариев. Ермоловой напомнили, что она депутат российской партии и не может поддерживать двойное гражданство и незаконное получение украинских документов.

- Позорище. Не удивлюсь, если выяснится, что эта замечательная женщина ещё и где-то в Бердянске от «Слуг народа» депутатствует,- написал один из пользователей.

Сама Дарья Ермолова от развернутых комментариев КП-Крым отказалась, заявив: «Смогу что-то ответить уже как что-либо будет светлее» (орфография сохранена). До этого депутат активно комментировала ситуацию в сети, а позже удалила скандальное видео со странички.

- В вашем тексте [опубликовавшего видео общественника -прим. ред.] явно ненависть к другим национальностям и странам. На всю аудиторию обзывать крымчан, гадкими словами, за то, что они хотят видеть своих близких и мир…Люди, которые были на материке и работали, а имеют жилье тут, в Крыму, не могут сделать гражданство до сих пор, якобы они отсутствовали, и тут тоже нужен помощник - миграционный юрист. Лично у меня отказ от украинского гражданства, но если мне в будущем понадобится в Украине искать свой аттестат, я в любом случае должна буду туда ехать, иначе отказываются что-либо высылать… Я вам так скажу, это не агитация, не призыв к действиям, это контакт человека, если мыслить плоско, то носителя. Проще, да и интересней обгадить. Мы не плоские, наш кругозор обширен, у большинства точно,- написала Ермолова.

ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТИИ

Позицию Ермоловой осудили ее однопартийцы из республиканской ячейки ЛДПР. Как рассказал КП-Крым член фракции, председатель комитета Госсовета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, депутату предстоит давать пояснения на заседании координационного совета фракции.

- Я уже попросил своих коллег разобраться в этой ситуации. Нас интересует не только, что побудило ее на такие высказывания, которые полностью противоречат позиции нашего крымского регионального отделения и всех крымчан. Но и более глубокий вопрос: кто дал ей такую идею. Это неправильный и недопустимый момент не только с точки зрения депутата, но и с точки зрения любого крымчанина. И в Европу ездить, я считаю, неправильно, это враждебная для нас сейчас среда…В данном случае, если она действительно считает, что делать украинские биометрические паспорта правильно, то моя позиция однозначна - исключение из партии…Нам не нужны не думающие депутаты. Это мое субъективное мнение. Решение будет приниматься коллегиально, - сказал Волков.

Напомним, в июне 2021 года президент Владимир Путин своим указом разрешил жителям Крыма, которые по независящим от них причинам не смогли отказаться от гражданства Украины, замещать государственные и муниципальные должности. Документ был разработан из-за многочисленных обращений крымчан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленский внес еще три десятка крымчан в санкционный список: рассказываем, кто в него вошел

В списке и министр спорта Крыма (подробнее)

Украинский олигарх продал титановый бизнес в Крыму: какие изменения ждут завод в Армянске

В компании Фирташа признались, что давно искали покупателя (подробнее)