Супруга пропавшего в Крыму крановщика из Калининградской области ищет мужа с помощью экстрасенсов

Два месяца назад Юрий Выгодянский приехал на работу в Крым и с тех пор не выходит на связь. Фото: Ирина Миронова.

Пропавшего крановщика из Калининградской области Юрия Выгодянского, который еще в начале декабря отправился работать в Крым и бесследно исчез, продолжает искать его супруга. За помощью в поисках Ирина даже обратилась к экстрасенсам. Медиумы в один голос твердят, что мужчина жив, но где он находится, и почему не выходит на связь, для его жены по-прежнему остается загадкой.

- Мужчина жив. Карты показывают, что тяжело заболел, проблемы с головой (возможно, давление влияет, это не психические заболевания), с шеей. Как при остеохондрозе, когда нерв шейный пережимается, и все тело словно не слушается, и голова соображает плохо, - раскинув карты, «увидела» одна из гадалок.

Другая медиум на «тонком уровне» определила, что у мужчины проблемы с алкоголем, но он все же даст о себе знать.

- Знаете, что с алкоголем не дружит! Зачем отпустили? Запойный! Живой, выйдет на связь, - сказала экстрасенс.

Как рассказала КП-Крым Ирина Миронова, муж раньше работал водителем и действительно часто выпивал, но запойным алкоголиком не был никогда. Женщина уже почти отчаялась и решила прекратить поиски мужа. Ирина подозревает, что он действительно ее бросил и нашел другую. Хотя и не понимает, зачем это нужно было делать таким странным способом.

Последней каплей для женщины стала неожиданная активация старого телефонного номера Юрия в сети. На аватарке в мессенджере при этом появилось фото незнакомой женщины. На сообщения Ирины она не отвечала, поэтому «Комсомолка» решила дозвониться ей сама. Женщина, которая ответила на вызов, представилась и сказала, что не знает мужчину, о котором ее спрашивают.

- Я не знаю и никогда не знала вашего Юрия! Не звоните мне больше! - услышали мы в ответ.

Старый калининградский номер Юрия Выгодняского, как говорит его супруга, был неактивен с марта прошлого года. Этого времени достаточно, чтобы оператор передал его другому абоненту, выпустив новую «симку». Но Ирина переживает, что ее опасения могут быть не напрасны, и в жизни ее исчезнувшего мужа могла действительно появиться другая женщина.

Напомним, Юрий Выгодянский приехал в Крым 7 декабря. Он должен был устроиться на работу крановщиком в Севастополе, но работа ему не подошла. Он написал об этом жене, после чего перестал выходить на связь. В полиции женщине сообщили, что не смогли найти его в Крыму и предположили, что он просто ушел из семьи.

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