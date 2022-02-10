С начала пандемии в республике выявили 141 201 инфицированных ковидом Фото: Александр ГЛУЗ

В Крыму за 9 февраля зафиксировали 1100 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Это абсолютный рекорд суточных заражений с начала пандемии.

Всего в республике было выявлено 141 201 инфицированных ковидом. За сутки госпитализировали 178 пациентов, за все время в стационарах лечились 53 128 человек. Вылечились за сутки 403 человека, а за весь период с начала пандемии - 128 529 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 10 февраля в Севастополе зарегистрировали 683 случая коронавируса. Умерли 6 человек в возрасте от 63 до 88 лет.

В ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 82 человека. Выписаны 46 пациентов. На данный момент в больницах находятся 769 пациентов, из них 611 - с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 889 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.