Крупнейший крымский банк наградил участников ежегодной премии в сфере автобизнеса «Гран-При»

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Крупнейший крымский банк РНКБ вручил награды крымским автодилерам в рамках ежегодной премии в области автомобильного бизнеса «Гран-При».

20 номинантов получили почетные дипломы и статуэтки в различных номинациях. В их числе представители ведущих автомобильных брендов - Kia, Hyundai, Lada, Skoda, Volkswagen и другие.

- В прошлом году РНКБ выдал на покупку авто около 3,5 миллиарда рублей, что превышает показатели 2020 года на 16%. Такие результаты были достигнуты благодаря совместной работе и поддержке ведущих автодилеров региона, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Мы рассчитываем, что в будущем премия «Гран-При» станет одним из главных событий в сфере автомобильного бизнеса в Крыму и будет способствовать развитию нашего общего дела.

ВАЖНО

По итогам минувшего года РНКБ выдал 3300 автокредитов, из них 82% - на покупку новых авто, 18% - на машины с пробегом. 15% от общего объема автокредитов было выдано в рамках льготных государственных программ. Напомним, что и самозанятые могут оформить автокредит в РНКБ наравне с официально трудоустроенными.

КСТАТИ

РНКБ банк также наградил крупнейших крымскх застройщиков в рамках премии «Золотые ключи». Почетные дипломы и статуэтки получили 30 номинантов. В их числе ГК «Интерстрой», ГК «Монолит», ГК «Столичная коммерческая группа», ООО «СЗ СК Статус», ГК «Карбон».