Приграничные земли: в Крыму ищут способ изымать участки иностранцев

19 муниципалитетов Крыма отнесены к приграничным территориям, где запрещено владеть землей иностранцам. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Крыму ищут способ реализовать указ президента о приграничных территориях, чтобы не ущемить права иностранных собственников. Документ, подписанный Владимиром Путиным в марте 2020 года, к приграничным относит 19 крымских муниципалитетов из 25-ти. Нерезиденты РФ не могут владеть здесь землей, участки должны быть выставлены на торги или перейти в собственность городских или сельских поселений.

В одной только Алуште иностранцам принадлежит почти три с половиной сотни участков, сообщили КП-Крым в администрации города. Землей в южнобережном курорте владеют граждане более десятка стран. В силу исторических причин, большинство из них - украинцы.

- По сведениям Госкомрегистра, таких земельных участков, которые подпадают под реализацию указа президента, 348. Они принадлежат гражданам таких государств, как Украина, Литва, Казахстан, Беларусь, США, Армения, Азербайджан, Германия, Грузия, Молдова, Турция, Эстония, Англия, - рассказала начальник отдела оформления документации на недвижимое имущество Алуштинской администрации Виктория Ковярова.

Гражданский кодекс предусматривает отчуждение земельных участков иностранцев в течение года, начиная с 20 марта 2020 года, когда был подписан указ президента. Однако запрета на владение землей на правах аренды нет. Поэтому если на участке находится дом или иной объект недвижимости, иностранному собственнику можно оформить договор аренды на землю под ним. Перед этим, правда, нужно отказаться от права собственности в пользу муниципалитета.

ВРЕМЯ ВЫШЛО

Срок, чтобы решить вопросы с землей, у иностранцев истек год назад. За это время только половина иностранных собственников успели продать или переоформить участки на граждан РФ. Из 11,5 тысяч участков в начале 2020 года, на конец 2021-го в собственности иностранцев, по данным Госкомрегистра, оставалось 6,5 тысяч.

Однако за этот год работу по принудительному изъятию участков на полуострове так и начали. Попросту потому, что процедура не прописана ни в одном нормативном акте. Власти муниципалитетов, отнесенных к приграничным территориям, рассчитывают на разъяснения прокуратуры. Надзорное ведомство должно дать рекомендации, как именно производить отчуждение, и кому подавать в суд на собственника.

Судя по опыту соседнего Краснодарского края, территории которого тоже отнесены к приграничным, вариантов несколько – судебный иск об отчуждении земли подает или прокуратура или администрация в лице соответствующего департамента. Что касается денег, вырученных от продажи земли, собственник получит не всю сумму, а с вычетом понесенной администрацией затрат. При этом оценкой рыночной стоимости земли должна заниматься специализированная фирма, которую тоже еще предстоит определить.

- Решение должна вынести прокуратура и пояснить, какое у нее видение по работе с этим вопросом. В зависимости от того, какое будет принято решение, мы будем делать либо так же, как Краснодарский край, либо у нас будет свое видение…Это вопрос имущества и частной собственности и к нему нужно относится внимательно, чтобы не допустить нарушения законодательства, - отметила Виктория Ковярова.

В любом случае, у иностранных собственников все еще есть время. Продать или подарить землю в Крыму можно до момента подачи судебного иска о принудительном изъятии, уточнили в муниципалитете. Для решения вопроса можно использовать даже время рассмотрения дела в суде.

Напомним, украинские судьи задекларировали земельные участки в Крыму, но не спешат их продавать.

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