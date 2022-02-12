В Крыму и Севастополе за сутки выявили 1 811 зараженных коронавирусом

В Крыму растет число заражений коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Крымском полуострове по официальным данным за сутки заболели ковидом в общей сложности 1811 человек. Расклад, следующий: в Республике Крым – 1150 случаев, в городе федерального значения – 661.

Крымское министерство здравоохранения обнародовало данные по COVID-19 за истекшие сутки.

Статистика от Минздрава РК.

- Зарегистрировано 1150 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 143 509 положительных НА COVID-19, - сообщили в пресс-службе ведомства.

За минувшие сутки медиками пришлось госпитализировать 139 пациентов, за все время пандемии на больничных койках побывало 53 412 мужчин и женщин.

Домой выписали 398 выздоровевших. Крымским врачам в общей сложности удалось спасти 129 253 человеческих жизней.

К сожалению, есть и летальные исходы. За минувшие сутки умерло 6 мужчин и женщин, всего ковид лишил жизни 4795 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, как сообщает пресс-служба Правительства Севастополя, на утро 12 февраля выявили 661 новый случай заболевания ковидом. За последние сутки госпитализировали 76 человек. Выписали 95 пациентов.

Умерли 6 человек в возрасте от 30 до 94 лет. Всего же новая коронавирусная инфекция забрала 2020 человеческих жизней.

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