В Крыму и Севастополе 13 февраля 2022 выявлено 2 136 случаев заражения коронавирусом

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Крымском полуострове за последние сутки выявили 2 136 новых зараженных COVID-19. В частности, в Крыму было зафиксировано 1211 инфицированных, в Севастополе - 925.

Напомним, по данным Минздрава РК, всего в республике с начала пандемии было выявлено 144 720 положительных на ковид. За последние 24 часа госпитализировали 131 пациента, за все время на стационарном лечении находились 53 543 человека.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 405 человек, выздоровевших за весь период – 129 658, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние 24 часа выявили 925 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 64 838 человек.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 51 человек. Выписаны 37 пациентов. На данный момент в больницах находятся 757 пациентов, из них 606 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за последние сутки в городе умерли 5 человек в возрасте от 45 до 90 лет, 2025 - с начала пандемии.

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