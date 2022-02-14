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Общество14 февраля 2022 14:55

Большую Митридатскую лестницу, которая пошла трещинами, отремонтируют до конца марта

Ремонтировать объект культурного наследия будут по гарантии
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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На отдельных участках Митридатской лестницы видны сколы. Фото: Вадим Шалухин/VK

На отдельных участках Митридатской лестницы видны сколы. Фото: Вадим Шалухин/VK

Фото: другой источник.

Большую Митридатскую лестницу в Керчи, которая была открыта после реконструкции в июне 2021 года и пошла трещинами после ливней и морозов, отремонтируют до конца марта. Об этом КП-Крым сообщил руководитель АО «Баварский дом», которое занималось реконструкцией, Константин Кононыхин. По его словам, объем повреждений на объекте культурного наследия незначителен, работы будут произведены по гарантии, а сама лестница требует постоянного ухода.

- Работы начнутся, как только мы привезем материал. Где-то это инкерманский камень, там на крышке плита испортилась. Объем небольшой, естественно, мы по гарантии все исправим. Я надеюсь, что в марте все закончим…Камень натуральный, за ним нужно следить,- отметил Кононыхин.

По информации крымского Минкультуры, для реконструкции Митридатских лестниц в Керчи использовались местные известняки - инкерманский и мраморизованный. Они относятся к мягким породам и, по данным специалистов, в основном используются для облицовки фасадов и изготовления декора.

Большую Митридатскую лестницу в Керчи открыли после реконструкции в июне 2021 года.

Большую Митридатскую лестницу в Керчи открыли после реконструкции в июне 2021 года.

Фото: Юлия МАРКИНА

Как отметил в разговоре с КП-Крым керченский историк и краевед Константин Ходаковский, изначально лестница, возведенная в 1833-1840 годах, действительно была построена из местного известняка, схожего с инкерманским, но места, подвергавшиеся сильному физическому воздействию, мостились плитами из более устойчивого к износу материала. Их до сих пор можно увидеть в городе - у подножия самой лестницы и возле храма Иоанна Предтечи.

— Ступени и площадки выкладывались из особо прочных пород, которые использовались для мощения дорог — так называемый «плитный дикарный камень»… Ракушечник-известняк применялся только в массиве и облицовке лестницы, — отметил Ходаковский.

Дикарные плиты у подножия Большой Митридатской лестницы возле склепа Деметры. Декабрь 2020 года. Фото: Константин Ходаковский

Дикарные плиты у подножия Большой Митридатской лестницы возле склепа Деметры. Декабрь 2020 года. Фото: Константин Ходаковский

Сообщалось, что проектировщики из компании «Меандр» по неизвестным причинам отказались от идеи изготовления более прочных лестниц из гранита, отдав предпочтение известняку, несмотря на то что стоимость таких ступеней с учетом специальных пропиток была сравнима с аналогичными лестницами из гранита.

Качество материалов, используемых при реконструкции Митридатских лестниц ранее вызвало вопросы у правоохранителей. Сотрудниками ОБЭП были взяты образцы ступеней на экспертизу и изъята документация в офисе компании-подрядчика.

Разработка проектной документации по реставрации Митридатских лестниц в 2018 году была поручена компании «Меандр». Из-за грубых нарушений при проведении противоаварийных работ сдача проекта затянулась. В конце 2019-го строительством по проблемному проекту «Меандра» (его руководителей спустя год обвинили в махинациях с госконтрактами) занялась компания «Баварский дом».

Финансирование проекта осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы и составило порядка 1 миллиарда рублей.

Большая и Малая Митридатские лестницы в Керчи являются объектом культурного наследия федерального значения, они были построены в первой половине XIX века.

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