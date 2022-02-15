На городских рынках Крыма продолжают устанавливать платежные терминалы

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В Крыму продолжают устанавливать платежные терминалы на городских рынках и продуктовых ярмарках. Это очень удобно, так как предварительно не нужно снимать деньги с карты, чтобы пойти за покупками. Напомним, что установка платежных терминалов на рынках началась год назад.

По данным крымского банка РНКБ, уже установлено больше 4 300 платежных терминалов в торговых точках на рынках Симферополя, Севастополя, Ялты, Алушты, Керчи и других городов. Это около 20% от всех торговых зон на рынках и ярмарках. Также в банке добавили, что этот показатель ежемесячно растет.

Через один платежный терминал, установленный в небольшой торговой точке на рынке, проходит в среднем около 420 платежей в месяц. Средняя сумма – 250 тысяч рублей в месяц.

Больше всего терминалов для безналичной оплаты установлено на рынке «Московский» в Симферополе. Так, по данным банка, в каждой второй торговой точке покупатели могут рассчитаться картами.

- Мы рады, что успешный опыт рынка «Московский» начали перенимать и другие,– говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – За первый год работы проекта, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, мы установили на рынках в городах Крыма около 2900 платежных терминалов, а в 2021 году – еще около 1500 устройств. Удобство безналичных расчетов оценили и клиенты, и собственники торговых точек - не нужно искать купюры и монеты, не нужно ждать сдачу, повышается скорость обслуживания, увеличивается средний чек покупки, исключается возможность оборота фальшивых купюр и кражи наличных денег.

КСТАТИ

Владельцы торговых точек могут воспользоваться комплексным сервисом «Онлайн-касса РНКБ» на выгодных условиях для работы согласно ФЗ-54. В банке могут проконсультировать предпринимателей и предложить варианты от частичного до полного комплекса услуг. Так, онлайн-касса может быть не только со встроенным платежным терминалом, но и с программным обеспечением, благодаря которому покупатели смогут рассчитываться при помощи qr-кода.

В РНКБ предусмотрены различные тарифные планы для разных направлений бизнеса. Начинающие предприниматели могут подключить бесплатный тариф. Детальнее ознакомиться с тарифами и оставить заявку на установку онлайн-кассы можно на официальном сайте банка.