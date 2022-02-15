Актриса из «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» снимется в фильме в Крыму

Крымский режиссер Иван Шерстников готовится к съемкам фильма про пещеру "Таврида". Фото: Иван Шерстников,VK

В Крыму готовятся к съемкам полнометражного художественного фильма «Пещера», главной локацией которого станет уникальная пещера «Таврида», найденная при строительстве одноименной трассы в 2018 году. По словам режиссера Ивана Шерстникова, известного по триллеру «Последний первый день», это будет фантастическая драма, главная героиня которого – ведущий палеонтолог страны Ирина Ефремова, прилетает в Крым для изучения найденных в пещере костей доисторических животных.

«Идея фильма возникла после того, как я увидел новость, что в Крыму обнаружили пещеру. Из сообщений СМИ я узнал, что она была давно закупорена и там нашли останки. Я мистифицировал историю и начал писать сценарий», – поделился режиссер, слова которого цитирует пресс-служба КФУ.

На написание сценария, по словам Ивана Шерстникова, ушел месяц. Почти год велась подготовка к съемкам. Редактировать научную часть сценария помогали сотрудники Крымского федерального университета: чтобы избежать киноляпов они уточнили возраст пещеры и найденных останков.

Найденная под Белогорском пещера "Таврида" станет туристическим маршрутом. Фото: Пресс-служба КФУ

Как рассказал «Комсомолке» Иван Шерстников, главную роль в фильме сыграет Ксения Алексеева. Актриса известна по фильмам «Литейный», «Чужой район», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны Следствия», «Невский». Компанию ей на съемочной площадке составит Анна Баженова («Хомо Новус», «Свой крест») и Наталья Бакирова.

В эпизодах будут задействованы крымские актеры, а помогать в работе в пещере – местные спелеологи.

«Актриса, которая играет палеонтолога, хоть и готовится к роли, но без помощи специалистов не может правильно выполнять некоторые задачи: осмотр пещеры, взаимодействие с останками и специальной техникой. В этом помогают специалисты Крымского федерального университета», – отметил режиссер

Ксения Алексеева. Фото: Instagram актрисы

Съемки фильма начнутся в конце марта и продлятся до середины апреля. После чего начнется монтаж.

Напомним, пещера «Таврида», которую обнаружили возле поселка Зуя, Белогорского района, по оценкам специалистов, служила логовом гигантской хищной короткомордой гиены пахикрокуты. В пещере были найдены ископаемые остатки костей мастодонта, южного слона, два вида лошадей и носорога, гигантский верблюд, древний большерогий олень, а также древние быки, зайцы, эобизон, винторогие антилопы, крупная саблезубая кошка и гигантский страус, который жил два миллиона лет назад и достигал в высоту 3,5 метра.

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