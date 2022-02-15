«За нами следили»: в сериале, снятом в Крыму, засветился НЛО

В сериале "БиМ" в кадр попал неизвестный летающий объект. Фото: Скриншот из видео сериала "БиМ" телеканала НТВ. Фото: другой источник.

Крым нередко фигурирует в блогах про НЛО и различные аномалии, вплоть до приведений. Но не каждый киношник может похвастаться съемкой настоящего неопознанного летающего объекта. Популярный актер Денис Никифоров выложил в своем Instagram кадр из сериала «БиМ», снятого в Крыму летом 2019 года. На видео, как утверждает съемочная группа, попал летательный аппарат, скорость которого 5000 километров в час.

- Консультировался со специалистами, при этом замедлении скорость этого объекта примерно 5000 км/ч ! Для неверующих - это не самолёт (очень большой контур), не соринка (их давно нет в кино), не муха и не мошка. За нами следили и помогали! А если учесть, что рядом Карадагский заповедник, то вообще все просто объясняется! Крымчане поймут. Левый верхний угол, после фразы «Убийцы животных», - написал актер.

Съемки проходили в поселке Курортное, по Феодосией. Как признался Денис Никифоров, чтобы выяснить, самолет это или нет, он лично обратился за консультацией к командиру пилотажной группы «Стрижи».

- Говорил с командиром «Стрижей», это не самолет…Очень большой размер для ракеты и высота метров двести, не больше… Эта птичка из другой галактики. Наши не так на посадку заходят, - отметил актер.

На съемках сериала "Бим" В Крыму. Фото: скрин из видео nikiforovdenisofficial

Как рассказала актриса и продюсер фильма Надежда Славецкая, обнаружил НЛО в кадре один из зрителей, когда фильм уже вышел на экраны. Мужчина признался, что сначала не поверил своим глазам, но, когда пересмотрел в замедленном формате, убедился в своей правоте.

- Смотрел сериал в HD формате, задний фон был так освещён с горой, что объект, когда вылетал из-за гор, дал вначале сомнения. Но потом я показал семье и всё подтвердилось. Позже проверил на компе в замедлении, чтобы потом не думали, что это очередной фэйк. Людей можно понять, пока они сами с этим не столкнутся. В своей жизни в реалии видел раз шесть - семь,- отметил мужчина.

По мнению крымского астронома-любителя Геннадия Борисова, все разговоры на счет НЛО в Крыму не более, чем шутка. Летательные аппараты внеземных цивилизаций, по его словам, местные астрономы не наблюдали ни разу.

- Я считаю, что это шутка. Кому-то интересно на эту тему шутить, может кто-то с этого деньги имеет… Астрономы, которые все время смотрят в небо, они такого не видят. А люди, которые редко смотрят и непрофессионально, мало ли что там увидят. Я не видел такого, и не считаю, что Крым в этом плане какой-то особенный,- отметил в разговоре с КП-Крым Борисов.

Денис Никифоров и пес Форвард Фото: пресс-служба «Киностудия КИТ»

Премьера сериала «БиМ», снятого телеканалом НТВ, состоялась в январе этого года. Съемки фильма проходили в Феодосии и курортных поселках, а финальные кадры- в аэропорту Симферополя. Напарником героя Дениса Никифорова – капитана полиции Макара Климова - стал пес породы ландсир по кличке Форвард, вместе с которым они раскрывают запутанные преступления маленького прибрежного городка.

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