Депутат Госсовета Крыма на BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

Игорь Буданов является депутатом Госсовета Крыма с 2019 года. Фото: страница Игоря Буданова "ВКонтакте"

Депутат Государственного совета Крыма Игорь Буданов оказался подозреваемым в смертельном ДТП, которое произошло вечером 14 февраля в центре Симферополя.

BMW, за рулем которого предположительно находился народный избранник, сбил 73-летнюю пенсионерку на улице Ленина.

Как рассказал КП-Крым источник в правоохранительных органах, авария произошла около 19:30. Пожилую женщину без сознания нашли рядом с одним из домов на улице Ленина. Женщина на некоторое время пришла в сознание и сообщила, что ее сбила неустановленная машина.

- Пенсионерку доставили в больницу в критическом состоянии - у нее были множественные переломы ребер, закрытый перелом позвонков, перелом костей таза, а также ушибы и ссадины головы и травматический шок третьей степени. От полученных травм женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание, - уточнил осведомленный собеседник.

Найти автомобиль удалось по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что BMW пятой серии принадлежит депутату Госсовета Крыма, «единороссу» Игорю Буданову. За рулем предположительно находился он сам.

Сбив пенсионерку, депутат скрылся с места ДТП и пытался скрыть следы аварии.

- Рассматривается вопрос о его исключении из партии, - рассказал КП-Крым осведомленный источник в правительстве Республики.

В региональном отделении партии «Единая России» от комментариев по данному поводу пока воздержались. В Следственном комитете на момент публикации от комментариев также воздержались.

СПРАВКА КП

Игорь Буданов прошел в парламент Республики Крым в 2019 году по Добровскому одномандатному округу Симферопольского района. Согласно декларации о доходах политика за 2020 год, он является коммерческим директором ООО «Терра республика». Личного автомобиля официально не имеет ни он, ни его супруга. Согласно декларации, годовой доход депутата составил всего лишь 72 тысячи рублей. А вот жена заработала «чуть больше» - 685 тысяч рублей.

В собственности супругов находится земельный участок площадью 1200 квадратных метров и квартира в 50 квадратов.

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