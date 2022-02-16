Детектив в стиле «Кода да Винчи»: раскрыты подробности сценария фильма о пещере «Таврида» в Крыму

Иван Шерстников. Фото со страницы режиссера в VK

Режиссер Иван Шерстников, который будет снимать художественный фильм в пещере «Таврида» в Крыму, поделился подробностями предстоящих съемок. По его словам, это будет мистический детектив, сюжет которого не менее закручен, чем у «Кода да Винчи» по одноименному роману Дэна Брауна.

По сценарию, ведущий палеонтолог страны Ирина Ефремова прилетает в Крым, чтобы изучить кости, найденные в пещере, вскрытой при строительстве федеральной трассы. Среди артефактов ученый обнаруживает кости доисторического человека, которые, по данным экспертизы, не могли оказаться в галереях пещеры.

- Она начинает изучать кости. И один комплект костей вызывает у нее вопросы, палеонтолог не может определить, кто это. Начинает ими заниматься, и оказывается, что это обычный человек, который в этой пещере никак не мог оказаться. Потому что она была закупорена более 2 миллионов лет, а кости принадлежат человеку, которому максимум 20 тысяч лет. Она пытается разобраться, как так получилось, может быть, он нашел другой вход. И понимает, что не все так просто, - рассказал «Комсомолке» Иван Шерстников.

Концепция фильма, говорит режиссер, родилась буквально за один день, а уже через две недели был полностью готов сценарий в 90 страниц.

- Это было как наваждение. Я когда услышал, что при строительстве трассы «Таврида» нашли древнюю пещеру, прямо моментально придумал эту идею, - признался режиссер.

Сама пещера и будет главной локацией для съемок фильма. В ней уже оборудованы дорожки для туристических групп, поэтому проблем с установкой оборудования не будет, говорит Иван Шерстников.

Пещера "Таврида" была обнаружена при строительстве трассы "Таврида" в 2018 году. Фото: Tavrida cave

Начало съемок запланировано на конец марта. Причем отснять фильм планируют всего за две недели. По словам режиссера, это совсем не маленький срок: у него уже есть опыт съемок полнометражного художественного фильма за 16 дней (Шерстников снял триллер «Последний первый день»).

Премьерный показ может состоятся уже в конце года, а первыми зрителями могут стать крымчане.

- Я бы с удовольствием сделал премьерный показ в Крыму, так как все локации крымские, я сам режиссер крымский. Мне, конечно, очень важно, чтобы в Крыму было развитие искусства, развитие творческих людей, - отметил Шерстников.

По словам режиссера, главную героиню фильма сыграет актриса Ксения Алексеева, снимавшаяся в сериалах «Литейный», «Чужой район», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны Следствия», «Невский».

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