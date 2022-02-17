В Крыму представители гостиничной сферы подали заявки на подачу льготных кредитов на 50 миллиардов рублей

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Крупнейший крымский банк РНКБ принял предварительные заявки на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму более 50 миллиардов рублей. Уже подписаны договора на выдачу льготных кредитов на сумму около 10 миллиардов рублей.

Напомним, с августа 2021 года РНКБ осуществляет льготное кредитование компаний, которые инвестируют в сферу гостиничного бизнеса, по ставке от 3 до 5% годовых. Финучреждение является уполномоченным банком для реализации Постановления Правительства РФ №141 в части выдачи кредитов по льготной ставке для реализации инвестпроектов в сфере внутреннего и въездного туризма.

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что программа льготного кредитования со сниженной ставкой в 3% позволяет усилить темпы развития туристической отрасли. В частности, это позволит создать в Крыму крупные санаторно-курортные и гостиничные комплексы, которые становятся градообразующими и способствуют синергетическому эффекту в экономике, поскольку вовлекается до 50 смежных отраслей. Благодаря таким комплексам также создается большое количество рабочих мест. Эти объекты становятся драйвером развития как региона, так и Республики Крым в целом.

По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, в рамках Программы в минувшем году было одобрено кредитов на 23 миллиарда рублей. Первые транши инвесторы уже получили, ведется проектно-изыскательская работа и реконструкция некоторых гостиничных комплексов, общая номерная мощность которых после проведения строительства и реконструкции должна составить более 3,5 тыс. номеров.

- РНКБ является активным участником государственных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса, благодаря которым развивается экономика в регионах присутствия банка, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Заявки на 50 млрд рублей были приняты банком менее чем за полгода, и благодаря плодотворному взаимодействию всех участников процесса кредитования рекреационно-туристическая сфера Крыма выйдет на новый уровень качества.

СПРАВКА «КП»

Льготный кредит на развитие гостиничного бизнеса может быть выдан на сумму от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей. Цели, на которые может быть выдан кредит – строительство и реконструкция зданий для размещения гостиниц площадью не менее 500 кв.м., или с фондом от 120 номеров; отелей в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.

Подробнее с критериями участия в данной программе льготного кредитования можно ознакомиться на официальном сайте банка.