В Крыму пьяная женщина за рулем едва не сгубила 6-летнего ребенка

Автомобиль под управлением молодой женщины слетел с трассы и опрокинулся. Фото: УГИБДД МВД по Республике Крым.

Под Феодосией 30-летняя мать едва не сгубила 6-летнюю дочь. Женщина, севшая пьяной за руль, не справилась с управлением и устроила ДТП. Как сообщили в УГИБДД республики, ДТП произошло около семи утра на 5-м километре трассы «Таврида» в районе села Степное.

Chevrolet Aveo слетела с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся. Ребенок во время поездки находился в бескаркасном детском кресле. Вместе с матерью девочку госпитализировали.

- Результаты освидетельствования показали, что женщина управляла транспортным средством в состоянии опьянения,- сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

Извлекать пострадавших из разбитой машины пришлось сотрудникам МЧС. Они же позаботились, чтобы автомобиль не загорелся.

Извлекали пострадавших из авто сотрудники спасательного отряда "Крым-Спас". Фото: МЧС по РК

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, в крови женщины обнаружено 0,95 промилле алкоголя. Это третья степень опьянения, при которой нарушается равновесие, становится нечеткой речь, замедляется скорость реакции и теряется самоконтроль.

В отношении женщины-водителя возбуждено административное расследование по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в управлении ГИБДД.

В салоне автомобиля находился шестилетний ребенок. Фото: УГИБДД МВД по Республике Крым

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пытались выдать за несчастный случай: стали известны подробности смертельного ДТП с участием крымского депутата

За рулем BMW предположительно находился депутат Госсовета Республики Игорь Буданов (подробнее)

Депутат Госсовета Крыма на BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

73-летняя женщина получила множественные переломы и умерла в реанимации (подробнее)