Купить апартаменты в Крыму можно без визита на полуостров

Новые перспективы для всех, кто выбирает недвижимость в Крыму. Фото: «Монолит»

Крупнейший крымский застройщик группа компаний «Монолит» на прошлой неделе анонсировал старт продаж нового объекта – Клубного пригорода «Удачное» в Алуште. Двух- и трехуровневые таунхаусы в живописном уголке полуострова благодаря Банку РНКБ можно приобрести без визита в Крым.

В среднесрочной перспективе, по прогнозам экспертов, не менее 25% сделок с клиентами, которые проживают на материковой части РФ, будут проходить полностью дистанционно. Посещать Крым для оформления покупки теперь необязательно. Жители всех регионов РФ могут воспользоваться услугами Банка РНКБ дистанционно, в том числе подписать кредитный договор, открыть эскроу-счет и приобрести апартаменты в ипотеку без визита в офис банка.

После выбора апартаментов на сайте застройщика покупатель может подать заявку в Банк РНКБ на одобрение ипотеки. Таунхаусы в «Удачном» также доступны для приобретения и в ипотеку. Все необходимые действия клиента осуществляются с помощью дистанционных каналов обслуживания. Физическое присутствие при подаче документов больше не является необходимым, нужно лишь пройти регистрацию в интернет-банке РНКБ с использованием своих биометрических данных, договоры подписываются с помощью электронной цифровой подписи.

Создатели проекта взяли лучшее от пятизвездочных гостиниц и принесли это в комфортную загородную жизнь. Фото: «Монолит»

Объем проектного финансирования Банка РНКБ по данному объекту составил почти миллиард рублей. В пригороде Алушты будет создан настоящий оазис с панорамным видом на горы и море, с качественной сбалансированной средой для жизни отдыха. Концепция клубного пригорода создает особую развивающую атмосферу: детям будет легко и безопасно делать первые шаги, дружить, есть персики прямо с дерева и копить яркие воспоминания, которые будут согревать всю жизнь.Такой формат взаимодействия открыл новые перспективы для всех, кто выбирает недвижимость в Крыму, но не имеет возможности выделить время на посещение полуострова. Апартаменты в проекте Клубного пригорода «Удачное» от группы компаний «Монолит» также могут быть приобретены по схеме дистанционных сделок.

Создатели проекта взяли лучшее от пятизвездочных гостиниц и принесли это в комфортную загородную жизнь. В Клубном пригороде «Удачное» развита система заботливого сервиса 24/7. Консьерж-служба поможет с трансфером, возьмет на себя все бытовые вопросы, организует яркий досуг. Всего один час от аэропорта, 5 минут до Алушты, 10 минут до пляжа, 2 минуты до ресторанов и СПА. На территории созданы прогулочные зоны без доступа автомобилей, детские площадки для детей разных возрастов, парковочные места для каждого дома, бассейн и терраса для принятия солнечных ванн. Все лесные аллеи в ходе реализации проекта будут сохранены в первозданном виде, что усилит комфорт среды и обеспечит ее экологичность. На территории пригорода - богатое озеленение с широкой линейкой плодовых деревьев, лощадки для занятия спортом, релакс-зона и эко-беседки. В Клубном пригороде «Удачное» 52 таунхауса свободной планировки. Все они доступны на сайте застройщика.