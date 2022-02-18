Между Херсонесом и Боспором: Трасса «Таврида» отметит пятилетку начала строительства

Строительство трассы «Таврида» - важнейший инфраструктурный проект не только для Крыма, но и для всего Юга России. Фото: Пресс-служба АО "ВАД"

В мае этого года исполнится 5 лет с момента начала строительства трассы «Таврида». Наверняка у памятного камня в честь запуска работ недалеко от Белогорска соберутся непосредственные участники большого дела по прокладке новых путей развития Крыма, поменявших направление с северо-запада на северо-восток. Тогда 12 мая дорогу окрестили «стратегически важной», и она продолжает подтверждать этот статус, оставаясь главной артерией грузопотока и пассажирских перевозок в Крым.

Уже в декабре 2018 года на «Тавриде» открыли рабочее движение по двум полосам. Оставаясь строительной площадкой, дорога приняла пассажиропоток на новогодние и рождественские праздники, существенно сократив время в пути: даже при ограниченной скорости до 60 км/ч из Симферополя в Керчь домчать можно было за два с половиной часа вместо прежних четырех. Еще не было транспортных развязок, пешеходных переходов, остановок и заездных карманов, но трасса уже зажила своей жизнью непрерывного потока. Это произошло меньше чем через два года с момента начала строительства. А в декабре 2020-го «Таврида» вышла на полную мощность.

- Строительство трассы «Таврида» - важнейший инфраструктурный проект не только для Крыма, но и для всего Юга России. Он реализован под контролем нашего президента, - подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов. - Трассы такого класса на полуострове не было никогда. Она соединила в единую логистическую систему Крымский мост, Керчь, Севастополь и Симферополь, обеспечила выход на основные туристические регионы и надежную связь с сетью федеральных дорог. Автомобилисты в полной мере оценили качество новой дороги и те преимущества, которые она создает: время движения от Керчи до Севастополя сократилось практически в два раза. Думаю, что строительство «Тавриды» вполне сопоставимо по масштабам и значению с великими стройками века.

За неполные четыре года в Крыму появилась дорога, фактически повторяющая сухопутный маршрут караванов между двумя главными античными городами - Херсонесом и Боспором. Только теперь это путь не между античными полисами, а между крымскими городами-героями.

ПИОНЕРЫ СТАНДАРТОВ

Помимо сжатых сроков строительства, дорожники столкнулись с еще одной задачей: покрытие трассы должно не только выдержать капризы переменчивой крымской погоды, но и особо интенсивную транспортную нагрузку летом. Поэтому состав асфальтобетонной смеси был экспериментальным, по предварительным национальным стандартам, которые на тот момент проходили проверку на практике.

- Пилотные варианты нормативных документов мы отработали на «Тавриде», выдав больше трех миллионов тонн асфальтобетона, - говорил главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Андрей Волков. - Все это время шел контроль со стороны научных организаций, и наши наработки стали новыми ГОСТами в дорожном строительстве.

Асфальтобетонное покрытие на «Тавриде» трехслойное. Каждое разной толщины: верхний слой, основание, - 9 см, нижний слой покрытия - 7 см и верхний слой покрытия - 5 см. Он должен защищать нижележащие слои от воздействия осадков и перепада температур, давления автомобилей и одновременно обеспечивать качественное сцепление колеса с покрытием. Чтобы выполнить все условия, укладка финишного слоя на «Тавриде» шла непрерывно, без стыковочных швов.

- Пока в силе наши гарантийные обязательства. Собственными силами, на постоянной основе производим устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатационного содержания, - поясняет Волков. - Так было в прошлом году, и сейчас, с наступлением хорошей погоды, техника выйдет на ремонт. На все конструктивные элементы дороги прописаны гарантийные сроки службы: на покрытие, на основание, на земляное полотно.

ПЕЩЕРА НА ПУТИ

При строительстве трассы «Таврида» было сделано немало археологических открытий: древнее городище, нетронутый некрополь, римская усадьба, святилища и стоянки. Как говорят музейщики, благодаря масштабным стройкам в Крыму наступил «золотой век археологии», а найденных артефактов хватит на десятки диссертаций и множество выставок. Но самой неожиданной находкой стала пещера в районе поворота на поселок Зуя. Ковш экскаватора во время земляных работ срезал верхушку купола пещеры. Впоследствии оказалось, что найденная полость - самая крупная в Крымском предгорье.

Фото: Крымский федеральный университет им. Вернадского

- Пещера была образована подъемом воды снизу, поэтому она сухая, состоящая из нескольких купольных галерей, соединенных узкими проходами, - вспоминает старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ спелеолог Геннадий Самохин. - На один из таких куполов наткнулись строители, и, пока мы обследовали пещеру, собирали кости древних животных, дорожники думали, как обойти возникшее препятствие: трассу нужно было сдать в срок.

Специальная комиссия и результаты дополнительного исследования участка привели к общему решению: сделать над пещерой защитную плиту. Ровно там, где под землей поднимался купол пещеры, сверху на 50 буронабивных свай уложили перекрытие метровой толщины. И вот уже третий год 120-метровая плита не подводит ни дорожников, ни спелеологов. В скором времени в пещере, которая была именована в честь трассы «Таврида», откроется туристический центр - подземный палеонтологический музей, фотозона с фигурками древних животных и ландшафтный парк с растениями, похожими на доисторические.

ДОРОГА К БЕРЕГУ

Туристам трасса «Таврида» нравится. Шикарные пейзажи, потрясающие воображение закаты и рассветы и абсолютно ровная дорога. С февраля дорога А-291 Керчь - Симферополь - Севастополь, а именно так официально называется «Таврида», перешла в оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань». А значит, ее содержание будет идти по федеральным стандартам.

- Трасса «Таврида» строилась, чтобы наладить межрегиональные перевозки и люди с комфортом добирались на дальние расстояния, - считает вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. - Путь на материк сократился намного. Все, что до Москвы, включая столицу, охвачено автобусным сообщением, начиная с Анапы, Новороссийска и Краснодара и заканчивая Астраханью и Волгоградом.

В расписании крымских автовокзалов Ставрополь, Липецк, Воронеж, Грозный, - география очень обширная. Больше 30 маршрутов проложено на материк. Только Ялта в летний период запускает 16 автобусных направлений.

- В 2015 году из Башкирии открыли рейс, катались две с половиной тысячи километров, но в итоге отказались от этой идеи: пассажиры ехали только в одну сторону, а из Крыма предпочитали лететь самолетом, - вспоминает Лудчак.

Новые маршруты открывают частные компании, и преимущественно в летнее время. Так, чтобы конечной точкой был город на побережье. По статистике 60% туристов добираются в Крым на автомобильном транспорте, личном или общественном. В скором времени трассу «Таврида» с побережьем свяжут новые автомобильные магистрали. Две из них - Симферополь - Евпатория - Мирный и Юго-Восточный обход Симферополя - строит компания ВАД, используя весь свой опыт возведения автодорог в Крыму.