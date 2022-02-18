«Заплакала и сказала «да»: крымчанин арендовал троллейбус, чтобы сделать предложение филлипинке

Александр взял в аренду старый троллейбус, чтобы сделать предложение девушке. Фото: shar.crimea/instagram

Необычное предложение руки и сердца сделал житель Симферополя своей возлюбленной из Филиппин. Парень арендовал старый троллейбус, чтобы признаться девушке в любви.

Александр и Пресил познакомились в автобусе на Филлипинах. Путешествующий крымчанин обратился к сидящей рядом девушке, чтобы узнать, где ему лучше выйти, чтобы успеть на лодку, отплывающую на соседний остров. Встреча оказалась судьбоносной. Молодые люди сразу почувствовали симпатию, которая быстро переросла в любовь.

- Ехал в автобусе из города Думагетти по направлению города Байяван. Я попросил подсказать, на какой остановке мне нужно выйти. Но оказалось, что лодки на другой остров ходят только до пяти вечера, и в это место я не успеваю. Я путешествовал, и поэтому спросил Пресил, есть ли в её городе Баяван красивые места, и может ли она помочь мне найти отель? В общем, Пресил помогла мне, и мы познакомились, - рассказал «КП-Крым» Александр.

Александр и Пресил познакомились на Филлипинах. Фотография из альбома молодых людей.

Из-за коронавирусных ограничений отношения Александра и Пресил два года продолжались онлайн. А когда девушка, наконец, должна была вылететь на учебу в Симферополь, ее задержали в аэропорту Филиппин из-за недостающих документов. Почти месяц Пресил жила в «капсульной» комнате аэропорта, пока Александр решал вопрос в Крыму и в Москве.

Встреча влюбленных должна была произойти еще до Нового года, но в Симферополь девушка прилетела только в конце января. Филиппинка поступила на подготовительный факультет КФУ, где изучает русский язык. Пока же с Александром общается на английском.

- Александр покорил мое сердце. Мы прошли через множество проблем и испытаний, чтобы снова быть вместе, несмотря на пандемию. Мы смогли все это выдержать, и вот, наконец, я здесь, в России,- эмоционально рассказывает Пресил.

В один из дней, когда девушка возвращалась с занятий, ее ждал необычный сюрприз. Александр подогнал к университету ретро-троллейбус, каких уже давно нет ни на дорогах Крыма, ни тем более на Филиппинах.

- Раз уж знакомство было в автобусе, поэтому я решил сделать сюрприз, и предложение в ретро- троллейбусе. Немного волновался, вдруг ей не понравится такой старый троллейбус, - говорит Александр.

Старый симферопольский троллейбус украсили воздушными шарами, баннером и флагами России и Филиппин. Фотография из альбома Александра И Пресил.

Украшать троллейбус шарами и гирляндами помогали друзья и родственники. Спереди на машину натянули баннер с фотографиями влюбленной пары. Для Александра было важно установить на троллейбусе и два флага – российский и филиппинский, который, как оказалось, непросто отыскать в Крыму. Но в суматохе их так никто и не заметил.

- Александр говорит мне: смотри какой троллейбус, полный воздушных шаров, и тут же дарит мне 25 красных роз. А я начинаю плакать и стесняться, у меня и в мыслях не было, что он сделает мне предложение. Потом он завязал мне глаза и завел в троллейбус, и прочитал письмо, написанное на английском. А когда он попросил меня стать его женой, я обернулась и за спиной увидела всех его друзей и родственников, которые тоже, оказывается, были в троллейбусе. Я заплакала и сказала «Да». Это было чудесно и романтично,- делится эмоциями Пресил.

Девушка сказала "Да!". Фото из альбома Александра и Пресил

В фирме, которая занималась украшением троллейбуса, признались, что впервые делали это в столь романтических целях.

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