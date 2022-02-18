Работа мечты существует - крымская компания подарила своему сотруднику автомобиль

Фото: «Miyagi Family»

Выбор своего жизненного пути - всегда важный и осознанный шаг. Устраиваясь на работу, каждый из нас хочет не только материальных вознаграждений за свои труды, но и признания того, что ты делаешь нечто важное и полезное. Компании, которые активно используют такую философию и взаимодействуют со своими работниками, обречены на успех.

Результаты многочисленных исследований показывают, что сотрудники, любящие компанию, в которой работают, на 21% производительнее тех, кого не беспокоит судьба начинаний работодателя. Кроме того, люди, увлеченные своей работой, производят лучшее впечатление на клиентов. Соответственно, поощряя сотрудников, можно улучшить работу всей компании и поднять прибыль.

Одна из крымской сети ресторанов с доставкой «Miyagi Family» пошла еще дальше и провела конкурс к семилетию компании среди сотрудников за их достижения и выработку, победитель которого получил не просто грамоту и признание своей важности, а настоящий современный автомобиль. Такую информацию прислали в редакцию «Комсомолки» пользователи социальных сетей, нашедшие видео на странице «Miyagi Family» .

Чтобы поднять боевой дух своих сотрудников и сделать розыгрыш максимально открытым, сеть ресторанов проводила его в прямом эфире одной из социальных сетей.

В ресторане отметили, что помимо основного приза были разыграны еще два дополнительных - это сертификаты на 15 тысяч рублей. Обладателем главного приза стал су-шеф одного из ресторанов сети.

- Спасибо всем, учредителям в первую очередь, за такие подарки, - не скрывая эмоций, комментирует свою победу сотрудник сети ресторанов «Miyagi Family» Максим Примак.

После получения ключей от автомобиля сотрудник пообещал продолжить вкладывать свои силы в развитие компании.

Пользователи социальных сетей не на шутку заинтересовались этим мероприятием и стали активно выяснять, как устроиться на работу в компанию «Miyagi Family».

- Молодцы, так и нужно стимулировать своих сотрудников на качественную работу, - написано в одном из многочисленных комментариев к публикации.

Напомним, что сеть ресторанов с доставкой «Miyagi Family» появилась в Крыму семь лет назад. Сегодня пять ресторанов работают в трех городах Крыма - Симферополе, Севастополе и Ялте. Рестораны не только принимают гостей, но и работают на доставку вкусных блюд на дом. Компания постоянно проводит акции со скидками и розыгрышами для своих клиентов.