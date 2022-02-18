Такого никто не ожидал! Аномально высокие температуры придут в Крым на выходных

Начало следующей недели тоже встретит крымчан солнечной весенней погодой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна все же решила напомнить о себе и ненадолго заглянуть на полуостров. После нетипично холодной зимней погоды для крымчан синоптики обрадовали заметным потеплением в выходные дни - до 14 градусов и никаких осадков! Об этом КП-Крым рассказала замначальника регионального Гидрометцентра Вероника Шенгелай.

После прохладных и дождливых дней столбики термометра поползут вверх. Уже в субботу, по словам метеорологов, на полуостров придет средиземноморский циклон, который и подарит Крыму весеннее настроение.

- Но в субботу, 19 февраля, температура воздуха еще будет около 10 градусов со знаком плюс. Днем за счет того, что пройдет фронт, будет тепло и солнечно. Никаких осадков на выходных мы не ожидаем, поэтому можно, наконец, сложить в шкаф свои теплые куртки и отправиться на прогулку, - отмечает синоптик.

Начало следующей недели тоже встретит крымчан солнечной весенней погодой, но 23 числа в Крыму снова пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет легкое похолодание на полуострове и осадки в виде дождя и мокрого снега.

- Неустойчивый характер погоды будет сохранятся. Зима пока свои позиции не сдает.