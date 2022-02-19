В Крыму и Севастополе 18 февраля 2022 выявлено 2 223 случая заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом бьет рекорды
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали рекордные 1263 заболевших коронавирусом. По данным республиканского Министерства здравоохранения, 191 человек были госпитализированы, в ковидных отделениях скончались 7 пациентов.
Всего с начала периода наблюдений в Крыму выявили 151 605 положительных результатов на Covid-19. На стационарном лечении находились 54 512 человек.
- Количество выздоровевших за сутки составляет 1 981 человек, выздоровевших за весь период – 136 736, - уточнили в Минздраве.
Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По состоянию на утро 19 февраля в городе зарегистрировано 960 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары Севастополя госпитализировано 67 человек. Выписано 105 пациентов, умерли 5 пациентов.
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 68 752 человека, выздоровели 58 091.
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