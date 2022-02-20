В Крыму очередной антирекорд по числу заболевших: с Covid-19 слегли еще 1 362 человека

Очередь в поликлинике. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму снова всплеск заболевших Covid-19. За сутки количество официально подтвержденных случаев составило 1 362, то есть на 100 человек больше, чем накануне, сообщает Министерство здравоохранения республики. При этом 5 человек скончались.

Всего за время пандемии, по информации Министерства здравоохранения республики, выявлено 152 967 положительных на Covid-19. 4842 человека не справились с болезнью.

За последние 24 часа в стационары госпитализированы 203 пациента, при этом выписаны с выздоровлением 1 571 человек. За весь период пандемии коронавирусом в Крыму переболели 138 307 человек.

Данные Минздрава РК Фото: другой источник.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 20 февраля в Севастополе зарегистрировано 938 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 78 до 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 47 человек, выписаны 22 пациента.

На данный момент в больницах находится 675 пациентов, из них 519 – с подтвержденным COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, всего за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 69 690 человек, выздоровели 59 313.

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