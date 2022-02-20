В Крыму полицейские, не дожидаясь спасателей, вывели из огня трех человек

Сотрудники ГИБДД Павел Противень и Александр Смолинский вывели из горящего дома трех человек. Фото: Пресс-служба МВД по РК

Крымские полицейские проявили героизм, спасая из огня жильцов полыхающего дома под Алуштой. Начальник алуштинского отдела ГИБДД ОМВД России майор полиции Павел Противень и инспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Александр Смолинский как обычно в тот день патрулировали улицы. Вдруг полицейские заметили полыхающий дом в селе Солнечногорское. К тому моменту пламя уже охватило крышу и большую часть дома.

Не раздумывая, один из полицейских кинулся в горящий дом и ввел из него трех человек – сначала молодую семейную пару, а затем и пожилую женщину, которая в это время крепко спала.

- Практически при нулевой видимости Александр Смолинский смог найти и вывести в безопасное место молодых мужчину и женщину. Узнав у них, что в помещении осталась 84-летняя пенсионерка, бросился за ней, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Разбудив пожилую женщину, сотрудник ГИБДД помог ей выбраться на улицу. К тому моменту к дому уже подъехали пожарные, которых вызвал майор полиции Павел Противень.

Напомним, накануне полицейский пес по кличке Айс нашел пропавшего ребенка в Ялте. Мальчик спрятался в подвале и уснул.

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