«Их часто сбивают и не оказывают помощь»: на трассе под Алуштой погибла лошадь

Под Алуштой на трассе сбили лошадь. Фото: скриншот из видео Автопартнер/telegram

Соцсети шокировало видео, на котором посреди дороги, мучаясь от боли, пытается подняться на ноги сбитая неизвестным автомобилем молодая лошадь. По информации пользователей, ЧП произошло возле села Верхняя Кутузовка под Алуштой. Как пишут в местных пабликах, лошади здесь часто находятся в свободном выпасе и нередко провоцируют ДТП.

- У нас постоянно ходят лошади на самовыгуле. И проходят огромные расстояния в основном по трассе. Очень жалко животных. Неужели власти сельских поселений не могут навести порядок с владельцами лошадей. Они же живые. Их часто сбивают и не оказывают никакой помощи. Как жалко,- пишут пользователи.

По рассказам очевидцев, совсем недавно на этом же участке уже сбили лошадь. Однако хозяева животных по-прежнему выпускают их пастись самостоятельно и без контроля.

- Мы из-за такой лошадки чуть не разбились. На ближнем ехали, муж решил переключить на дальний и опа, стоит лошадь. Хорошо, что по встречке никто не ехал.

- Это все потому, что те, кто в сезон зарабатывают на этих лошадях, не хотят кормить их зимой, и отправляют на самовыпас в горы. Лошадей, которые доживают до лета, затем отлавливают и снова делают деньги на туристах. И так каждый год,- пишут в сети.

Пользователи уверены в необходимости привлекать в ответственности за подобные ДТП как водителей, так и владельцев животных.

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