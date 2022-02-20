Власти Керчи готовятся к приему эвакуированных жителей Донбасса Фото: Александр КОЦ

Первые 100 эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Керчь. Об этом КП-Крым рассказала руководитель керченского отделения «Красного креста» Любовь Власенко. По ее словам, сейчас решается вопрос с размещением беженцев.

- Уже заехали больше сотни человек, и еще едут. Кто-то пока остановился у родственников, кто-то у друзей. Завтра они будут регистрироваться у меня. Потому что людям надо где-то жить. Звонят мне постоянно, - рассказала Власенко.

Среди прибывших в Керчь, по словам руководителя керченского отделения «Красного креста», много женщин с детьми. Организация обратилась к местным жителям с просьбой помочь «раскладушками».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе керченской администрации, сейчас город «готовится принять беженцев».

Также в Керчи открыли четыре пункта приема гуманитарной помощи. Один из них расположен в волонтерском штабе местного отделения партии «Единая Россия», еще три - в подразделениях МЧС. Здесь принимают не скоропортящиеся продовольственные товары, воду, средства личной гигиены, постельное белье, а также детские памперсы, тепловые пушки, удлинители, электрочайники и микроволновки.

В керченском отделении «Красного креста» также сообщили, что нуждаются в строительных материалах и денежных средствах, чтобы в срочном порядке закончить ремонт двух помещений для приема беженцев.

Напомним, сегодня глава Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что в Крыму начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Ранее власти Крыма заявили о готовности разместить беженцев с ДНР и ЛНР в свободных санаториях и пансионатах.

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