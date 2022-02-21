«Умерла на руках»: хозяин рассказал, как его собака погибла от удара тока в Симферополе

По словам электриков, подобные ситуации чаще всего происходят по неосторожности и невнимательности людей. Фото: Личный архив Сергея Баграмова

В Симферополе прямо в центре города на улице Пушкина током убило собаку. О трагедии рассказал хозяин бедного животного в паблике в ВК «Черный Список».

- В 23 часа возле центральной елки моего двухлетнего амстаффа Киру убило током, - начинает своей рассказ Сергей Баграмов.

После инцидента мужчина вызвал полицию. Фото: Личный архив Сергея Баграмова

Каждый день хозяин со своей собакой Кирой ходил гулять по центральным паркам. Обходил скверы и вдоль Салгира спускался к главным улицам. Так было и в этот раз. Вместе с американским терьером под моросящим дождем они дошли до главной елки.

- Собака, резко взвизгнув, как от укуса пчелы, оттолкнулась задними лапами и ушла в разворот. Коснулась земли и упала на бок в конвульсиях. Я и люди вокруг растерялись. И никто не понял, что это был удар током.

Мужчина поделился с КП-Крым, что в тот момент он не на шутку испугался. В растерянности он прикоснулся к любимице, и тоже ударился током. Он даже пытался сделать Кире искусственное дыхание, но позже повез ее в ветеринарную клинику. К сожалению, спасти собаку уже не получилось. Она умерла прямо на руках у хозяина.

После инцидента мужчина вызвал полицию, место оградили сигнальными лентами и начали проводить проверку.

Место ограждали сигнальными лентами и начали проводить проверку. Фото: Личный архив Сергея Баграмова

Спустя несколько недель после трагедии на ситуацию отреагировали в МБУ «Горсвет». По словам сотрудников предприятия, никаких нарушений на месте обнаружено не было.

- Специалисты МБУ «Горсвет» и ГУП РК «Крымэнерго» выполнили полное обследование территории, утечек электротока на дорожное полотно в результате проведенных мероприятий не выявлено, - рассказали КП-Крым в администрации города.

По словам электриков, подобные ситуации чаще всего происходят по неосторожности и невнимательности людей.

- На дороге мог лежать оголенный провод, на который могла наступить собака. К тому же, зона отчуждения возле него около двух метров, поэтому нужно следить за своими питомцами, - говорит КП-Крым электрик регионального предприятия.

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