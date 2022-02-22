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Общество22 февраля 2022 9:17

Крупнейший крымский банк одобрил заявки на проектное финансирование миллиона квадратных метров жилья

Сейчас на рассмотрении в РНКБ находятся еще 12 проектов
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Крупнейший крымский банк продолжает финансирование застройщиков. На текущий момент в РНКБ одобрены заявки на кредитование строительства проектов общей площадью 1,09 млн квадратных метров на общую сумму более 44 миллиардов рублей. С 1 июля 2019 года, согласно ФЗ-214, банк одобрил и подписал 46 сделок.

Сейчас на рассмотрении в РНКБ находятся еще 12 проектов общей площадью более 267 тысяч квадратных метров на сумму 28,1 миллиарда рублей.

Также с 1 июля 2019 года банк РНКБ открыл 8,2 тыс. счетов эскроу, из них в 2021 году - 4,5 тыс. счетов.

- У нас есть все необходимые инструменты и ресурсы для оперативного рассмотрения и финансирования проектов, которые способствуют увеличению объемов жилой недвижимости в Крыму, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - По нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе мы сможем превысить показатель по финансированию строительных проектов уже на 2-3 млн квадратных метров в зависимости от количества новых строительных проектов и спроса со стороны населения.

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