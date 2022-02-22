Жители Донецка на митинге в 2017 году. Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Указ президента о признании Донецкой и Луганской народных республик в Крыму считают только началом глобальных изменений. По мнению политолога Николая Филиппова, решение даст возможность вывести связи Крыма и Донбасса на новый уровень, и упросит взаимные поездки.

- Они [ЛНР и ДНР] пока не стали Российской Федерацией, но уже фактически легитимизированы как республики. Естественно, будет льготный таможенный режим, а режим пересечения границы будет весьма условным. Поэтому здесь мы получаем колоссальные возможности для укрепления и развития тех связей, которые у нас есть. Тем более, что мы по духу самые близкие для Донбасса в новейшей истории, чем какой бы то ни было регион России. Поэтому, конечно, здесь огромное поле для деятельности и для политиков, и для общественности,- отметил Филиппов.

В дальнейшем, по мнению политолога, можно будет ожидать небольшой прирост отдыхающих из числа жителей Донбасса, но особого бума не произойдет. Это связано с тем, что жителям республик придется многое восстанавливать у себя на родине.

Политический эксперт Владимир Джаралла уверен, что следующим этапом развития событий может стать возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, но уже в рамках новых границ государства и без участия Украины.

- Я думаю, что мы присутствуем при первом этапе происходящих масштабных перемен. Посмотрим, что будет с Северо-Крымским каналом… Очевидно, что никакие договоренности с Украиной не работают. Есть надежда, что этот урок пойдет ей впрок… В целом очевидно, что это будут совершенно другие решения, итогом которых будет возобновление функционирования Северо-Крымского канала и возвращение к сельскому хозяйству в прежнем виде, - считает Джаралла.

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что аплодировал стоя решению президента, и считает, что оно положит конец геноциду жителей этих регионов.

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