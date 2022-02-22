Программа мероприятий в День защитника Отечества 2022 в Крыму

В трех городах Крыма 23 февраля прогремит праздничный салют ко Дню защитника Отечества

Официальные мероприятия в День защитника Отечества из-за коронавируса, как в и в прошлом году, отменены или перенесены в онлайн. Тем не менее библиотеки рады видеть посетителей на тематических выставках, а городские клубы – на квестах и спортивных состязаниях. Естественно, вживую 23 февраля, в трех городах Крыма – Симферополе, Керчи и Севастополе- можно будет посмотреть праздничный салют.

СИМФЕРОПОЛЬ

Централизованная библиотечная система для взрослых предлагает разгадать праздничный онлайн-кроссворд «Солдатская смекалка», посвященный Дню Защитника Отечества. Проверить свои знания в военной тематике приглашаются все желающие. Кстати, вопросы в кроссворде как простые, например, «торжественный смотр войск», так и посложнее: «Как звали полководца, в армии которого в начале Отечественной войны 1812 года было свыше 600 тысяч человек, а через несколько месяцев осталось 30 тысяч?»

Народный хор ветеранов «Россияночки» «Культурно-досугового центра им. Т. Г. Шевченко» также присоединился к онлайн-поздравлению мужчин. Хор записал концерт ко Дню защитника «Когда поют солдаты».

Концерт ко Дню защитника Отечества на своем you-tube канале выложила и «Симферопольская детская музыкальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова. Преподаватели и обучающихся школы исполнили произведения русских, советских и зарубежных авторов. В финале концерта прозвучала песня Яна Френкеля на слова Расула Гамзатова «Журавли» в исполнении солиста Крымской филармонии, Заслуженного артиста АРК Алексея Зинченко.

В филиале библиотеки для взрослых №8 им. Леси Украинки (Кечкеметская, 188) организовали проведение тематической книжной выставки «Имею честь служить тебе, Россия!». А в библиотеке-филиале №11 им. К. Г. Паустовского (ул. Миллера, 2/6)- выставки-поздравления «Сегодня праздник Ваш, мужчины». Мероприятия будут проходить до 28 февраля.

И какой же день Защитника отечества без праздничного салюта. В Симферополе его проведут артиллеристы Южного военного округа. Ровно в 21-00 23 февраля расчеты произведут 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Кстати, праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прогремит также в Севастополе и Керчи. При проведении салютов будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85. Артиллеристы ЮВО планируют израсходовать около 3 тысяч боеприпасов.

25 февраля в клубе «Искатель» пройдут соревнования по настольному теннису, посвящённые Дню защитника Отечества (ул. Эскадронная, 3), а в клубе «Ритм» (ул. Ковыльная, 82)- спортивно–игровой квест «Мы–будущие защитники!».

ЯЛТА

23 февраля на Холме Славы в Ялте состоится торжественное возложение цветов. В акции примут участие представители волонтерских организаций, Российского движения школьников, «Большой перемены», кадетских, казачьих и других детско-юношеских организаций.

Также в День защитника Отечества Волонтеры Победы поздравят с праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Кстати, уроки мужества в эти дни проходят во всех школах города. При этом всю неделю в образовательных организациях Ялты будет проходить фестиваль-выставка «Армейский чемоданчик», во время которой ребята покажут свои семейные реликвии – вещи, связанные с армейским бытом.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, состоятся также в библиотеках и музеях Ялты. Жителей города также приглашают присоединиться к ряду Всероссийских онлайн- акций, например к Акции «Шеф АССК». Это мужской челлендж, в рамках которого участникам предлагается опубликовать в социальных сетях с соответствующими хештегами свои кулинарные шедевры, а в финале выбрать лучшие работы.

- Акция «Героические истории». Ее участники рассказывают истории о Защитниках Отечества, о тех, кому благодарны за мир, безопасность, счастье и спокойствие. Участникам нужно подготовить пост, оформить картинку в дизайне акции, опубликовать у себя на страницах в социальных сетях, используя хэштеги акции.

- Онлайн акция #МойЗащитникОтечества. Суть акции состоит в том, чтобы выложить фото в социальные сети вашего Защитника Отечества, и поставить хештеги акции #Мойзащитникотечества. Это может быть ваш родственник, участвовавший в Великой Отечественной войне, отец, служивший в армии, родственник или работающий спасателем.

- Флешмоб «Звездная слава России». В День защитника Отечества предлагается вспомнить о звездах – тех, кто служил в армии, выложить фото своих армейских будней со звездами на погонах, в шинелях и фуражках со звездой. Фотографии можно выкладывать в комментариях под постом-приглашением к флешмобу или на своих страницах с хэштегом #звезднаяСлаваРоссии

В поселке Гурзуф 23 февраля в 12-00 23 февраля начнется праздничный концерт «Мужчинам посвящается». Он пройдет по ул. Артековская, 12. Гостей ждут в фойе.

ЕВПАТОРИЯ

23 февраля евпаторийская библиотека №2 пригашает в виртуальный экскурс в историю «От гоплитов до самураев: лучшие воины всех времен и народов», посвященный Дню защитника Отечества

Абонемент ЦГБ им. А. С. Пушкина проводит 23 февраля книжно-иллюстративную выставку «Русский солдат умом и силою богат».

В 12-30 23 февраля в ЦДБ им. А. Макаренко начнется Патриотический час «Возьми себе в пример Героя!». А библиотека семейного чтения приглашает на Семейную литературно-познавательную программу «Курс молодого бойца»

26 февраля в Евпатории пройдет турнир по фудокан каратэ – до, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Турнир состоится в спортивном зале КРФСОО (ул. Кропоткина, 63а)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50