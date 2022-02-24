Украинские войска ударили ракетой по гражданским судам России в Азовском море

Два российских судна подверглись ракетному удару ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Азовском море Вооруженные силы Украины ударили ракетой по двум гражданским грузовым судам РФ. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

- В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение, - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что дополнительная информация о происшествии появится по развитию ситуации. На данный момент пожар на борту судна потушен. О состоянии пострадавшего члена команды пока неизвестно.

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