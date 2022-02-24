«Народ сметает хлеб, крупу и воду»: что происходит в Киеве и Одессе после начала военной спецоперации

На выезде из Одессы образовались пробки. Фото: OdessaHistory/twitter

Утром 24 февраля на Донбассе началась военная спецоперация. Это нарушило обыденную жизнь украинцев. КП-Крым узнала у жителей соседней страны из разных регионов, что случилось 24 февраля.

В Киеве паника началась с самого утра.

- Утром мне позвонил знакомый и сказал, что где-то слышны выстрелы. Он с семьей спрятался в подвал. Хочет уехать из Киева. А моя семья пока тоже дома. Дети не пошли в школу, отменены занятия, я и муж сегодня работали удаленно. Страшно, что по всему городу ездят машины с сиренами, - делится киевлянка Елена.

По ее словам, местные жители выстраиваются в очередь за бензином, также много людей и у банкоматов.

- Я видела очереди даже в аптеках. Видимо, люди пытаются впрок закупить нужные лекарства. – Я пока так не паникую, но деньги на всякий случай все-таки сняла. Когда вечером вышла за продуктами в супермаркет, не поверила глазам – народ сметал с полок крупы, хлеб и воду, - делится киевлянка.

Градус напряжения добавило и то, что президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля подписал указ о всеобщей мобилизации граждан. Он также разрешил выдать оружие всем желающим «защищать страну».

- Многие парни на работе получили повестки в армию. Мне очень страшно за их жизни. Моего мужа пока не призвали, но все может быть, - чуть не плача рассказывает женщина.

19-летняя студентка Анастасия рассказала свою историю. Она родом из Одессы, переехала в Киев несколько лет назад, чтобы получить образование медика. Но сейчас учебу пришлось временно прервать.

- Сегодня ночью мне позвонили родители из Одессы. Они военные, ночью их вызвали на работу, а младший восьмилетний братик остался один дома. Мне пришлось срочно выехать в Одессу. Мы с братом услышали взрывы и прибежали к подруге, полдня просидели в подвале. На улицу было выходить очень страшно, - рассказывает Анастасия.

Днем, по словам девушки, в городе стало совсем тихо, несмотря на то, что у банкоматов выстраивались очереди.

- Случился настоящий ажиотаж! Знакомые собирали документы, держали наготове необходимые вещи и хотели куда-то бежать. На улицах было много людей, но практически все они молчали. Очереди были везде: у банкоматов, в супермаркетах. В некоторых магазинах принимали только наличные деньги. Естественно, брат сегодня в школу не ходил, все занятия отменили, - отмечает одесситка.

Фото: личный архив очевидцев

Напомним, что на Украине 24 февраля было объявлено военное положение. В Минобороны РФ тем временем заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, поскольку удары наносятся только по военным объектам. Так, на границе между Украиной и Россией все украинские военные подразделения сдались и не оказывали сопротивление. Также в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры, в том числе и аэродромы.

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