«Граница закрыта»: крымчане не могут вернутся на полуостров из Украины

Пункт пропуска "Джанкой" на границе с Украиной. Фото: Архив "КП".

Десятки крымчан застряли на границе с Украиной из-за военной спецоперации. В соцсетях жители полуострова пытаются найти возможность попасть домой с территории Херсонской области. Но сделать это не просто. Ведь пункты пропуска через границы закрыты уже более суток.

Александр не смог выехать из Херсона в четверг утром. В сторону границы таксисты отказывались ездить даже за двойную плату.

- Я сижу в Херсоне. С утра уже из города никого не выпускали, стояли блокпосты. В сторону границы никакой транспорт не едет. Тут не вопрос в КПП (я через Каланчак всегда ездил). Буду пробовать завтра,- написал Александр в соцсетях.

Некоторым жителям полуострова накануне все же удалось въехать в республику – граждан России с крымской пропиской все-таки пропустили через КПП.

- Граница закрыта, но людей, которые с утра там оказались, домой впустили - на Каланчаке. Но Меня интересует Чонгар, по Чонгару информацию не имею, - пишет Варвара.

Пересечь границу вторые сутки безуспешно пытаются и украинцы, находящиеся в Крыму у родственников.

- Как вернуться в Украину? Хочется домой! Я к бабушке сюда приехала. Что делать?- пишет Юлия

- Я думала я одна такая, застрявшая здесь, - эмоционально отвечает Нина.

- Помогите, пожалуйста, нужно выехать в Крым из Запорожья, если кто-то будет ехать в ближайшее время, просьба взять в попутчики одного человека, - просит Константин.

Сразу несколько перевозчиков, осуществлявших пассажирские перевозки через границу с Украиной, подтвердили «КП-Крым», что на данный момент ни въехать в Крым со стороны Украины, ни выехать с территории полуострова невозможно. Всем своим пассажирам компании рекомендуют оставаться там, где они сейчас находятся, и ждать.

Напомним, со стороны Крыма на границе с Украиной расположено три пункта пропуска - «Перекоп», «Армянск» и «Джанкой». Все они закрыты на въезд и на выезд. 24 февраля власти республики призвали жителей не планировать поездки через границу до особого распоряжения.

Для получения информации о работе пунктов пропуска на границе Крыма с Украиной редакция «КП-Крым» обратилась в Погрануправление ФСБ, а также подготовила официальный запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

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