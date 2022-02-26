В Севастополь доставили 82 украинских военных, сложивших оружие на острове Змеиный

После ряда юридических процедур украинских пограничников отправят домой. Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

Спасательный буксир Черноморского флота «Шахтер» доставил в Севастополь группу из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный под Одессой. Об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.

- Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для этого был создан безопасный коридор для вывода из района проведения операции. После проведения кратковременных юридических процедур, согласованных с украинской стороной, военнослужащие будут направлены домой. За медицинской помощью никто из военнослужащих Украины не обращался, но, если такая помощь нужна, она будет предоставлена,- сообщил Ясников.

Сообщается, что украинских военных обеспечили индивидуальными сухими пайками и бутилированной водой, которой хватит на время поездки до конечного пункта назначения на территории Украины.

Захват украинской погранзаставы на острове Змеиный произошел в первый день военной спецоперации на Украине. По данным украинских властей в результате нанесенного российским военным кораблем ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников.

Министерство обороны России сообщило, что остальные 82 украинских военных добровольно сдались подразделению вооруженных сил РФ.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Это произошло после обращения властей ДНР и ЛНР к руководству нашей страны.

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